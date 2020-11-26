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Южная Корея планирует построить в Узбекистане новые медучреждения

МИД Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201126/15486063/Yuzhnaya-Koreya-planiruet-postroit-v-Uzbekistane-novye-meduchrezhdeniya.html

В ходе встречи глав МИД Абдулазиза Камилова и Кан Гён Хва был отмечен положительный опыт взаимодействия в борьбе против коронавирусной инфекции. Стороны обозначили приоритетные направления сотрудничества в преодолении социально-экономических последствий пандемии.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Накануне министры иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и Южной Кореи Кан Гён Хва провели переговоры в рамках участия в Форуме сотрудничества "Центральная Азия – Республика Корея", сообщает пресс-служба МИД. 

Ведущий научный сотрудник Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким
фото из личного архива автора
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Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также рассмотрели график и организационные аспекты предстоящих совместных мероприятий.

Корейская сторона высоко оценила динамику сотрудничества между двумя странами в сфере политики, торговли, инвестиций, финансов, ИКТ, науки и технологий.

В ходе мероприятия был отмечен положительный опыт взаимодействия в борьбе против коронавирусной инфекции. Стороны обозначили приоритетные направления сотрудничества в преодолении социально-экономических последствий пандемии.

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Отдельное внимание было уделено вопросам сотрудничества в сфере здравоохранения. В частности, рассмотрено создание совместных проектов по строительству новых медицинских учреждений в Узбекистане.




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