Идентификация клиентов в банках РУз — новое распоряжение ЦБ

Центробанк Узбекистана разрешил коммерческим банкам устанавливать личность физических лиц по водительским правам или паспорту без штампа о регистрации по месту жительства.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Коммерческие банки получили разрешение идентифицировать клиентов – физических лиц на основании водительских прав нового образца или паспорта без штампа о регистрации по постоянному месту жительства. Об этом сообщил руководитель филиала "Капиталбанка" Сергей Гимадиев со ссылкой на письмо Центробанка Узбекистана.

Отмечается, что документ был разослан ЦБ всем коммерческим банкам 26 ноября.

Напомним: согласно постановлению Кабинета министров в республике водительским правам нового образца присвоен статус официального государственного документа, удостоверяющего личность владельца.

Помимо этого, в соответствии с постановлением Кабмина, была отменена практика проставления штампа о регистрации по постоянному месту жительства в паспорте, домовой книге или карточке квартиры.

Таким образом, коммерческие банки теперь могут получать дополнительные идентификационные данные о физлицах через межведомственную интегрированную систему.