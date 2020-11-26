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Водительские права нового образца

Идентификация клиентов в банках РУз — новое распоряжение ЦБ

© Sputnik / /Стрингер
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201126/15486381/Identifikatsiya-klientov-v-bankakh-RUz---novye-rasporyazheniya-TsB.html

Центробанк Узбекистана разрешил коммерческим банкам устанавливать личность физических лиц по водительским правам или паспорту без штампа о регистрации по месту жительства.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Коммерческие банки получили разрешение идентифицировать клиентов – физических лиц на основании водительских прав нового образца или паспорта без штампа о регистрации по постоянному месту жительства. Об этом сообщил руководитель филиала "Капиталбанка" Сергей Гимадиев со ссылкой на письмо Центробанка Узбекистана.

Отмечается, что документ был разослан ЦБ всем коммерческим банкам 26 ноября.

Напомним: согласно постановлению Кабинета министров в республике водительским правам нового образца присвоен статус официального государственного документа, удостоверяющего личность владельца.

Рейд ГИБДД
© Sputnik / Максим Блинов
В РФ начали признавать узбекские водительские права, выданные до 2011 года

Помимо этого, в соответствии с постановлением Кабмина, была отменена практика проставления штампа о регистрации по постоянному месту жительства в паспорте, домовой книге или карточке квартиры.

Таким образом, коммерческие банки теперь могут получать дополнительные идентификационные данные о физлицах через межведомственную интегрированную систему.

Теги:
банки, Узбекистан, биометрический паспорт, паспорт, водительское удостоверение



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