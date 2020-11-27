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Колючая проволока

Ужасы под Саратовом: узбекистанцу дали три года тюрьмы за ДТП с 4 погибшими

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201127/15487951/Uzhasy-pod-Saratovom-uzbekistantsu-dali-tri-goda-tyurmy-za-DTP-s-4-pogibshimi.html

Суд признал мужчину виновным по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Суд в Саратовской области признал виновным гражданина Узбекистана по делу о смертельном ДТП в январе.

Подсудимого приговорили к трем годам тюрьмы. Об этом сообщило региональное управление СК РФ.

"На предварительном следствии и в суде мужчина полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года", — говорится в заявлении.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Что произошло?

Обвинение настаивает на следующей версии произошедшего: утром 16 января на трассе в Татищевском районе узбекистанец выехал на встречную полосу на своем микроавтобусе Hyundai.

Машина скорой помощи
Sputnik / Павел Лисицын
МИД раскрыл детали ДТП под Саратовом, в котором погибли узбекистанцы

Машина столкнулась с ехавшей навстречу "Волгой".

В результате аварии погибли водитель "Волги" и трое пассажиров Hyundai. Еще два человека, находившиеся в минивэне, получили тяжелые травмы.

По данным прокуратуры, водитель и все семеро пассажиров минивэна являются гражданами Узбекистана. Однако в МИД Узбекистана ранее сообщали, что только пятеро в Hyundai — граждане республики, двое из них погибли.

Теги:
Россия, Саратовская область, авария, ДТП, узбекистанец



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