Ужасы под Саратовом: узбекистанцу дали три года тюрьмы за ДТП с 4 погибшими

Суд признал мужчину виновным по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Суд в Саратовской области признал виновным гражданина Узбекистана по делу о смертельном ДТП в январе.

Подсудимого приговорили к трем годам тюрьмы. Об этом сообщило региональное управление СК РФ.

"На предварительном следствии и в суде мужчина полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года", — говорится в заявлении.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Что произошло?

Обвинение настаивает на следующей версии произошедшего: утром 16 января на трассе в Татищевском районе узбекистанец выехал на встречную полосу на своем микроавтобусе Hyundai.

Машина столкнулась с ехавшей навстречу "Волгой".

В результате аварии погибли водитель "Волги" и трое пассажиров Hyundai. Еще два человека, находившиеся в минивэне, получили тяжелые травмы.

По данным прокуратуры, водитель и все семеро пассажиров минивэна являются гражданами Узбекистана. Однако в МИД Узбекистана ранее сообщали, что только пятеро в Hyundai — граждане республики, двое из них погибли.