На что потратят кредитные средства АБР - ответ Кабмина

Проект предполагает развитие систем обращения с бытовыми отходами, инфраструктуры санитарной очистки, обеспечения населения качественными услугами по санитарной очистке.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило дорожную карту проекта, реализуемого на средства АБР и предусматривающего управление твердыми бытовыми отходами. Сформированы также графики возврата кредита, а также ТЭО.

Проект предполагает развитие систем обращения с бытовыми отходами, инфраструктуры санитарной очистки, обеспечения населения качественными услугами по санитарной очистке.

На 30,4 млн долларов средства АБР приобретут 339 единиц специальной техники для сбора и вывоза бытовых отходов, 8 мобильных лабораторий, 6 тысяч контейнеров. Вся техника будет распределена по регионам республики.

Предусмотрена организация 13 сервисных центров, при этом на строительно-монтажные работы выделено 15,6 млн долларов. В результате реализации проекта 4 миллиона жителей страны смогут воспользоваться дополнительными услугами по санитарной очистке.

Основные показатели проекта:

общая стоимость проекта – 112,0 млн долларов;

размер кредита АБР – 60 млн долларов;

Срок кредита – 25 лет, в том числе льготный период (основная сумма долга не выплачивается).

доля средств, выделенных Узбекистаном – 52 млн долларов, в том числе:

- в виде налоговых и таможенных льгот – 44,01 млн долларов;

- средства Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды – 7,99 млн долларов;

срок реализации проекта – 5 лет (2020-2024 годы).

Подписание кредитного соглашения ожидается в январе 2021-го.

Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды является ответственным исполнительным органом за своевременную реализацию проекта, а также за целевое и эффективное использование заемных средств АБР.

Расходы по выплате процентов и основного долга АБР будут покрываться за счет средств ГУП "Тоза худуд".

Напомним, в апреле 2020 года Советом директоров АБР было одобрено выделение долга в размере 60 млн долларов для финансирования проекта "Стабильное управление твердыми бытовыми отходами".