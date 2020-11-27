Закон что дышло: зачем Генпрокуратуре дорогие иномарки — подробности

В главном органе надзора подтвердили, что Генпрокуратура действительно произвела закупку машин Lacetti и Equinox, но автомобиль Trailblazer в их списке не значился. Однако данные, размещенные на портале госзакупок, свидетельствуют об обратном.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. На днях в сети "Интернет" распространилась информация о приобретении Генеральной прокуратурой автомобилей Lacetti, Equinox и Trailblazer у компании UzAuto Motors. В пресс-службе ведомства объяснили, для каких целей были куплены транспортные средства.

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В главном органе надзора подтвердили, что до введения ценовых ограничений, установленных в период пандемии коронавируса, Генпрокуратура действительно произвела закупку машин Lacetti и Equinox. Однако автомобиль Trailblazer в их списке не значится, подчеркнули в ведомстве.

Также в госструктуре отметили, что Equinox был приобретен только с согласия Министерства финансов для использования в служебных целях заместителем генерального прокурора, ответственным за надзор в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

"Вышеуказанные служебные автомобили были приобретены за счет внебюджетного фонда", — информируется в сообщении.

В соответствии с данными на портале госзакупок, Генпрокуратура подписала контракт с UzAuto Motors 9 апреля 2020 года. Ведомством были приобретены 14 автомобилей Lacetti (114 449 000 сумов), 1 Equinox (349 млн сумов) и 1 Trailblazer (398 млн сумов). К тому же 29 января текущего года в госорганизации закупили еще 25 автомобилей Lacetti.