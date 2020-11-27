18:29 27 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.69
  • EUR12344.73
  • USD10414.86
Поиск
Наручники

Шестеро сотрудников ОВД в Узбекистане осуждены за смертельные пытки

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
189 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/04/14905188.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201127/15492859/10.html

В июне в соцсетях распространилось видео с молодым человеком на больничной койке, который был сильно избит. В описании говорилось, что пострадавшего изувечили в одном из отделений ОВД Андижана. Мужчина скончался.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Андижанской области шестерых бывших полицейских приговорили к лишению свободы за пытки задержанного ими местного жителя.

Пятеро из осужденных получили сроки от 8,5 до 10 лет тюрьмы, еще один — год. 

"Андижанский областной суд по уголовным делам признал виновными шестерых бывших сотрудников ОВД №4 УКД ОВД Андижана и назначил им наказание: пятерым - в виде лишения свободы сроком от восьми лет и шести месяцев до десяти лет, еще один приговорен к одному году колонии-поселения", — говорится в постановлении.

Бывшие правоохранители были признаны виновными по статьям "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего", "Незаконное задержание или заключение под стражу", "Применение пыток", а также "Завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов".

Максимальный тюремный срок, предусмотренный этими статьями, — 10 лет. 

Также, согласно решению суда, экс-полицейские лишены права работать в ОВД и занимать другие ответственные должности сроком до двух лет. 

Инцидент в одном из отделений ОВД Андижана

В июне в соцсетях распространилось видео с молодым человеком на больничной койке с различными травмами по всему телу.

Заключенный
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
В МВД опровергли пытки заключенных в колонии Навои

В описании к ролику сообщалось, что пострадавший был избит в одном из отделений ОВД Андижана, позднее он скончался в больнице.

Видео получило большой общественный резонанс. За дело взялась Генпрокуратура. 

Позднее по обвинению в пытках были арестованы трое сотрудников уголовного розыска, участвовавшие в задержании и допросе погибшего.

Теги:
полиция, полицейский, пытки, Тюрьма, Андижанская область



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Медресе и корабли: работы победителей конкурса "Исторический фотограф года"
"Ракетный сюрприз": США и Румыния устроили стрельбы вблизи Крыма — видео
Как посчитать свою пенсию: простая формула
Как посчитать свою пенсию: простая формула

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться