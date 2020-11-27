Шестеро сотрудников ОВД в Узбекистане осуждены за смертельные пытки

В июне в соцсетях распространилось видео с молодым человеком на больничной койке, который был сильно избит. В описании говорилось, что пострадавшего изувечили в одном из отделений ОВД Андижана. Мужчина скончался.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Андижанской области шестерых бывших полицейских приговорили к лишению свободы за пытки задержанного ими местного жителя.

Пятеро из осужденных получили сроки от 8,5 до 10 лет тюрьмы, еще один — год.

"Андижанский областной суд по уголовным делам признал виновными шестерых бывших сотрудников ОВД №4 УКД ОВД Андижана и назначил им наказание: пятерым - в виде лишения свободы сроком от восьми лет и шести месяцев до десяти лет, еще один приговорен к одному году колонии-поселения", — говорится в постановлении.

Бывшие правоохранители были признаны виновными по статьям "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего", "Незаконное задержание или заключение под стражу", "Применение пыток", а также "Завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов".

Максимальный тюремный срок, предусмотренный этими статьями, — 10 лет.

Также, согласно решению суда, экс-полицейские лишены права работать в ОВД и занимать другие ответственные должности сроком до двух лет.

Инцидент в одном из отделений ОВД Андижана

В июне в соцсетях распространилось видео с молодым человеком на больничной койке с различными травмами по всему телу.

В описании к ролику сообщалось, что пострадавший был избит в одном из отделений ОВД Андижана, позднее он скончался в больнице.

Видео получило большой общественный резонанс. За дело взялась Генпрокуратура.

Позднее по обвинению в пытках были арестованы трое сотрудников уголовного розыска, участвовавшие в задержании и допросе погибшего.