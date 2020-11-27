Коронавирус в Узбекистане: главное на 27 ноября

За прошедший день также был зафиксирован один случай смерти пациента с COVID-19, общее число умерших от пандемии в стране составило 607 человек.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Число случаев COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 182 и достигло 72 409.

За прошедший день также был зафиксирован один случай смерти пациента с COVID-19, общее число умерших от пандемии в стране составило 607 человек.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 69 670. В четверг из больниц были выписаны 193 человека, в среду – 175, во вторник – 184. Сейчас на лечении находятся 2 144 пациентов с COVID-19, в том числе 201 - в тяжелом состоянии, 47 - в крайне тяжелом.

У пациентов с COVID-19 начали выпадать зубы

Американское издание The New York Times рассказало о возможном последствии COVID-19.

Так, в статье говорится, что у людей, переболевших коронавирусом, могут появиться стоматологические проблемы: заболевают десна и начинают выпадать зубы.

Газета приводит историю жительницы Нью-Йорка Фары Хемили: женщина переболела COVID-19 весной, после чего у нее выпал зуб. Причем это произошло "без боли и крови".

Другие люди отметили, что после болезни зубы если не выпадали, то либо становились серыми, либо были подвержены сколам. Также у них повысилась чувствительность десен.

Биолог озвучила ключевой недостаток вакцин от коронавируса

Профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что полноценные клинические испытания вакцин против COVID-19 смогут провести только разработчики, а те, кто начнет позже, просто не смогут испытать прививку на фоне массовой вакцинации другими, передает РИА Новости.

"Клинические испытания вакцин очень скоро затруднятся. Почему? Когда человек вступает в испытания, подписывает контракт, что за ним в течение полугода будет вестись наблюдение. В правильных испытаниях должна быть экспериментальная группа и контрольная. Теперь представим, что люди пошли на испытания и попали в группу, которым дают плацебо. При этом начинается повальная вакцинация. Как себя будет чувствовать человек? Наверное, захочет выйти из испытаний и вакцинироваться, и это его право", — сказала Баранова.

Начался открытый судебный процесс над инфекционисткой Гулжахон Юлдашевой в Чирчике

В Чирчикском городском суде по уголовным делам начался открытый судебный процесс над главной инфекционисткой Ташобласти Гулжахон Юлдашевой 27 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

Отмечается, что подсудимыми по данному делу проходят главврач Гульжахон Юлдашева, врач Ташкентской областной инфекционной больницы Ш. Рузметов, врач Ташкентского областного многопрофильного медицинского центра, бывший главный бухгалтер Ташкентской областной инфекционной больницы, и.о. главного бухгалтера Кибрайского районного медицинского объединения А. Дадаматов, и.о. главного бухгалтера Ташкентской областной инфекционной больницы Ж. Акимов.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 61 миллиона, скончались 1,43 миллиона человек, выздоровели — 39,1 миллиона.