В Узбекистане за жестокое обращение с животными будут лишать свободы

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Генеральной прокуратуре опубликовали новый законопроект, согласно которому Уголовный кодекс Узбекистана предлагается дополнить новой статьей "Жестокое обращение с животными".

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Какая ответственность предусмотрена:

штраф от 20 до 50 БРВ;

общественные работы до 240 часов;

исправительные работы до 1 года;

ограничение или лишение свободы до 6 месяцев.

В случаях, когда такое же деяние было совершено группой лиц, или информация распространена в СМИ / интернете, а также в отношении двух и более животных (в том числе занесенных в красную книгу), либо в присутствии несовершеннолетних - предлагается ужесточить меры наказания.

Меры пресечения к живодерам в особых случаях:

штраф от 50 до 100 БРВ;

общественные работы до 360 часов;

исправительные работы до 3 лет;

ограничение или лишение свободы до 1 года.

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Напомним: в настоящее время за истязание, гибель или увечье животных предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от одной до трех минимальных зарплат, за повторное нарушение или совершенное в присутствии несовершеннолетнего - от трех до пяти МРЗП или административный арест до 15 суток.