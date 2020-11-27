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В Узбекистане за жестокое обращение с животными будут лишать свободы

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201127/15493872/V-Uzbekistane-za-zhestokoe-obraschenie-s-zhivotnymi-budut-lishat-svobody.html

В Генпрокуратуре вынесли на обсуждение новый законопроект, согласно которому УК РУз предлагается дополнить новой статьей, предусматривающей ужесточение мер за нанесение увечий или лишение жизни представителей фауны.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Генеральной прокуратуре опубликовали новый законопроект, согласно которому Уголовный кодекс Узбекистана предлагается дополнить новой статьей "Жестокое обращение с животными".

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Какая ответственность предусмотрена:

  • штраф от 20 до 50 БРВ;
  • общественные работы до 240 часов;
  • исправительные работы до 1 года;
  • ограничение или лишение свободы до 6 месяцев.

В случаях, когда такое же деяние было совершено группой лиц, или информация распространена в СМИ / интернете, а также в отношении двух и более животных (в том числе занесенных в красную книгу), либо в присутствии несовершеннолетних - предлагается ужесточить меры наказания.

Меры пресечения к живодерам в особых случаях:

  • штраф от 50 до 100 БРВ;
  • общественные работы до 360 часов;
  • исправительные работы до 3 лет;
  • ограничение или лишение свободы до 1 года.

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Напомним: в настоящее время за истязание, гибель или увечье животных предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от одной до трех минимальных зарплат, за повторное нарушение или совершенное в присутствии несовершеннолетнего - от трех до пяти МРЗП или административный арест до 15 суток.

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, Законопроект, животные, жестокость



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