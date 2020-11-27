Филиал Дебреценского университета Венгрии могут открыть в Узбекистане

Стороны также договорились о подписании соглашения о создании Узбекско–Венгерского делового Совета в качестве платформы для укрепления и расширения связей между деловыми кругами двух стран.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Зампремьера – глава МИВТ Сардор Умурзаков обсудил с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто возможные направления инвестсотрудничества, направленного на создание совместных предприятий по производству продукции с высокой добавленной стоимостью.

В настоящее время начата реализация 37 совместных инвестиционных проектов промышленной кооперации в сферах сельского хозяйства, животноводства, птицеводства, переработки сельскохозяйственной продукции, а также в текстильной, фармацевтической и пищевой отраслях.

Стороны договорились о скорейшем подписании соглашения о создании Узбекско–Венгерского делового Совета в качестве платформы для укрепления и расширения связей между деловыми кругами двух стран.

Рассмотрели меры по расширению двусторонней торговли, обеспечению ее диверсифицированности и сбалансированности, в том числе посредством взаимных торговых миссий, открытия торговых домов и организации выставок продукции узбекских и венгерских производителей в обеих странах.

Участники дискуссии озвучили дальнейшие шаги, направленные на активизацию деятельности Узбекско-Венгерской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, следующее заседание которой планируется провести в январе 2021 года в Будапеште.

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Отдельно рассмотрели проекты в научно-образовательной сфере – прорабатывается соглашение об открытии филиала Дебреценского университета Венгрии в Узбекистане. Договорились об организации визита руководства данного вуза в республику для обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества.

В последние годы Узбекистан уделяет пристальное вниманию развитию образовательной сферы. Так, в начале октября президент подписал постановление о создании филиала Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена в Ташкенте.

Одним из основных направлений деятельности учебного учреждения станет подготовка высококвалифицированных педагогических кадров по направлениям образования бакалавриата и специальностям магистратуры в соответствии с международными образовательными стандартами.