В Узбекистане запретили строительство "двухэтажек" без экспертизы

Запрещается также увеличивать этажность (надстройку) зданий и сооружений, в том числе индивидуального жилья, без проведения экспертизы проектной документации.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал указ об ускоренном развитии строительной отрасли. Документ предусматривает ряд изменений в сфере, в том числе:

С 1 января 2021 года генеральные планы населенных пунктов будут утверждаться только по итогам общественного обсуждения, которое будет проводиться в четыре этапа.

Граждане должны будут ознакомиться со сроками, местом и порядком проведения общественного обсуждения, затем будет жители рассмотрят проект генерального плана населенного пункта. Далее пройдет анализ общественного мнения на основе фиксированных результатов прошедших дискуссий. И наконец, население должно быть информировано о результатах общественного обсуждения в СМИ и сети Интернет.

С 1 марта 2021 года запрещается строительство двухэтажных индивидуальных жилых домов без проведения экспертизы, установления строительного контроля и самостоятельного решения.

Строительство и реконструкция зданий и сооружений, в том числе индивидуальных жилых домов, этажностью более двух этажей (без учета цокольного этажа), высотой более 12 метров от поверхности земли или общей площадью более 500 кв.м., осуществляются с обязательным проведением экспертизы проектной документации объекта и установлением государственного строительного контроля объекта территориальными инспекциями по контролю в сфере строительства при Министерстве строительства.

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Кроме того, запрещается застройщикам – физическим и юридическим лицам самостоятельно (хозяйственным способом), без заключения договора строительного подряда со строительной организацией осуществлять строительство таких зданий и индивидуальных жилых домов.

Исключение – организации, для которых строительно-монтажные работы – основной вид деятельности.

Также запрещено увеличивать этажность (надстройку) зданий и сооружений, в том числе индивидуального жилья, без проведения экспертизы проектной документации.

До 1 сентября 2021 года будет создана электронная система "Внимательный гражданин" по выявлению незаконных построек: жители смогут самостоятельно получать информацию о всех строящихся объектах. Система также позволит выявлять незаконное строительство, фиксировать (в виде фото- и видеоматериалов) выявленные нарушения на строительных объектах и отправлять их органам по контролю в сфере строительства.

До 1 июля 2022 года будет внедрен территориальный "дизайн-код".

Разработка и внедрение территориального "дизайн-кода" будет проводиться с учетом целевого назначения элементов городской среды, традиционной архитектуры и культуры, а также природно-климатических условий местности.

Для справки: дизайн-код – это набор правил, требований и рекомендаций по вопросам облика города, который принят городскими властями, следящими за его исполнением. Он может включать в себя не только правила размещения вывесок, но и как выглядит город в целом: вид и содержание наружной рекламы, содержание фасадов зданий, развитие облика улиц и общественных пространств, виды уличной мебели, малых архитектурных форм, городской навигации, символики и их применение.