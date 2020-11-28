Коронавирус в Узбекистане: главное на 28 ноября

Выздоровели в общей сложности по всей республике 69 859 человек или 96% от общего числа заболевших. На сегодняшний день продолжают лечение в инфекционных клиниках 2 180 пациентов с положительным диагнозом COVID-19.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Статистика по COVID-19 в стране

По данным Минздрава, число случаев COVID-19 в Узбекистане за прошедший день достигло показателя в 72 647.

Выздоровели в общей сложности по всей республике 69 859 человек или 96% от общего числа заболевших. На сегодняшний день продолжают лечение в инфекционных клиниках 2 180 пациентов с положительным диагнозом COVID-19.

В Интернет-клуб — можно

С 1 декабря в стране открываются компьютерные игровые центры. Однако, они должны строго соответствовать карантинным требованиям.

Игроки должны размещаться в зале с учетом социальной дистанции, сотрудники должны быть в медицинских масках и перчатках, посетителям будут измерять температура, после каждого посетителя поверхности стола и другие предметов должны дезинфицироваться.

Call-центр больше не нужен

Call-центр, где по короткому номеру "1105", по которому можно было круглосуточно получить консультацию по вопросам COVID-19, приостановил свою работу, потому что эпидемическая ситуация в стране стабилизировалась.

Теперь все звонки будут перенаправлены в другой call-центр на номер "1003".

Испытания вакцины стартуют в 2020 году

Министерство здравоохранения Узбекистана рассчитывает в конце 2020-го начале 2021 года приступить к клиническим испытаниям российской вакцины "Спутник V" против COVID-19.

В сентябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах. Позднее представитель Laxisam уточнил, что идет работа по согласованию поставок с регулятивными органами республики.

"В случае положительного ответа (РФПИ – ред.) планируем уже в конце текущего или начале будущего года приступить к клиническим испытаниям этой вакцины", - сказал Хаджибаев, отвечая на вопрос о возможных сроках использования вакцины "Спутник V" в Узбекистане.

Распространение COVID-19 в мире

За прошедшие сутки число зараженных в мире превысило отметку в 61,96 млн случаев. Выздороветь удалось более чем 42,68 млн пациентам. Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали свыше 1,44 млн человек.