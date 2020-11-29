Посольство КНР в Узбекистане начнет собирать отпечатки для оформления виз

Китай, как и некоторые другие страны, активно работает над внедрением технологий сбора биометрических данных во всех сферах.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Посольство Китая в Узбекистане с 7 декабря начнет собирать отпечатки пальцев и изображений лиц для оформления биометрических виз в КНР.

Эта процедура предусмотрена законодательством Китая.

Заявитель должен лично присутствовать в диппредставительстве с необходимыми документами, иначе ему могут отказать в выдаче визы, подчеркивается в публикации.

От дактилоскопии освобождаются дети до 14 лет, лица старше 70 лет; граждане, сдавшие биометрические данные для китайской визы в течение последних пяти лет (при условии предоставления китайской биометрической визы в том же паспорте); лица с увечьями на руках, с которыми процедура неосуществима.