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Посольство КНР в Узбекистане начнет собирать отпечатки для оформления виз

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201129/15499293/Posolstvo-KNR-v-Uzbekistane-nachnet-sobirat-otpechatki-dlya-oformleniya-viz-.html

Китай, как и некоторые другие страны, активно работает над внедрением технологий сбора биометрических данных во всех сферах.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Посольство Китая в Узбекистане с 7 декабря начнет собирать отпечатки пальцев и изображений лиц для оформления биометрических виз в КНР.

Эта процедура предусмотрена законодательством Китая.

Заявитель должен лично присутствовать в диппредставительстве с необходимыми документами, иначе ему могут отказать в выдаче визы, подчеркивается в публикации.

От дактилоскопии освобождаются дети до 14 лет, лица старше 70 лет; граждане, сдавшие биометрические данные для китайской визы в течение последних пяти лет (при условии предоставления китайской биометрической визы в том же паспорте); лица с увечьями на руках, с которыми процедура неосуществима.

Теги:
биометрическая виза, Узбекистан, КНР, Китай



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