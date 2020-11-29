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Здание РУДН в Москве

Представительство РУДН откроется в Ташкенте 30 ноября

© Sputnik / Петр Чернов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201129/15499512/Predstavitelstvo-RUDN-otkroetsya-v-Tashkente-30-noyabrya.html

С 30 ноября по 20 декабря на базе представительства российского вуза при поддержке Агентства по внешней трудовой миграции при Минзанятости РУз пройдут курсы для граждан республики по программе "Русский язык для рабочих специальностей".

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Торжественное мероприятие по случаю открытия представительства Российского университета дружбы народов отроется в Ташкента 30 ноября, сообщили в РУДН. В нем примут участие в том числе ведущие преподаватели вуза, представители Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана.

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Директор представительства Андрей Колесников отметил, что открытие филиала ФГАОУ ВО РУДН в Узбекистане — логическое продолжение многолетнего российско-узбекского сотрудничества в области образования, и, в частности, продвижения русского языка. 

Основными задачами представительства являются работа по привлечению обучающихся в вуз, укрепление его деловых связей, содействие в укреплении системы обучения русскому языку и подготовки иностранных обучающихся, участие в образовательном проекте Узбекистана по проведению олимпиады по русскому языку, организация взаимодействия с компаниями, организациями, предприятиями, учреждениями на территории республики.

Кроме того, филиал способствует реализации соглашения между правительствами двух стран об организованном наборе и привлечении граждан РУз для работы на территории РФ.

Как рассказали в пресс-службе вуза, с 30 ноября по 20 декабря на базе филиала при поддержке Агентства по внешней трудовой миграции при Минзанятости пройдут курсы для граждан республики по программе "Русский язык для рабочих специальностей".

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Ранее были организованы курсы повышения квалификации преподавателей русского языка в Узбекистане в дистанционном формате, а также курсы русского языка по рабочим специальностям на территории РФ.

Для преподавателей русского языка колледжей и техникумов, подведомственных Министерству высшего и среднего образования РУз, организован семинар по повышению квалификации.

Напомним, на сегодня в Узбекистане действуют филиалы десяти российских вузов, а именно: Московского университета, Российского института нефти и газа имени Губкина, Российского экономического университета имени Плеханова, МГИМО, Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Российского химико-технологического университета имени Менделеева, Национального исследовательского университета "МЭИ" и Астраханского государственного технического университета.

Теги:
РУДН, вуз, Ташкент



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