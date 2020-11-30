В Узбекистане хотят разрешить учителям выходить на пенсию на 5 лет раньше

Сейчас в учреждениях системы народного образования Узбекистана насчитывается более 500 тысяч педагогов.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Учителям Узбекистана планируют разрешить выходить на пенсию на пять лет раньше.

Об этом говорится в законопроекте "О статусе педагогического работника", разработанном Минюстом совместно с Министерством народного образования и Министерством высшего и среднего специального образования.

"Проектом закона предлагается предоставление педагогическому работнику права на льготную пенсию с уменьшением общеустановленного возраста на 5 лет", — отметили в Минюсте.

Документ призван установить социальную, правовую и материальную поддержку для преподавателей, что, в свою очередь, повысит качество процесса образования и воспитания детей.

Согласно законопроекту, педагог — физическое лицо, осуществляющее педагогическую деятельность в образовательных организациях (в детском саду, академическом лицее, школе, колледже, техникуме, высшем и послевузовском образовательном учреждении, учреждениях переподготовки и повышения квалификации).

Что еще предлагается:

освободить от уплаты госпошлины при обращении в суд по вопросам защиты чести, достоинства педагогических работников и действий должностных лиц;

запретить привлекать педагога к работам, собраниям и другим мероприятиям, не связанным с его должностными обязанностями и профессиональной деятельностью;

освободить от уплаты налога на доходы физических лиц средств, направляемых педагогическим работником из его месячной зарплаты на приобретение жилья и транспортного средства;

предоставить педагогу удлиненный годовой оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 рабочих дней. Кроме того, предлагается предоставить материальную помощь в размере базового должностного оклада на восстановление здоровья один раз в календарном году при предоставлении отпуска;

годовой оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 рабочих дней. Кроме того, предлагается предоставить материальную помощь в размере базового должностного оклада на восстановление здоровья один раз в календарном году при предоставлении отпуска; установить минимальный размер базовых должностных окладов педагога и создать систему выплаты надбавок за выслугу лет;

проводить бесплатную профилактическую вакцинацию педагога от инфекционных заболеваний в период их профессиональной деятельности.

Также предлагается осуществлять прием в вузы по направлению "Педагогика" педагогических кадров с пятилетним стажем работы в образовательных учреждениях, не имеющих высшего образования.