Самый оживленный перекресток в Ташкенте изменят

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. В Ташкенте изменят перекресток возле бывшей гостиницы "Россия", говорится в репортаже программы "Тахлилнома".

В частности, планируется изменить перекресток улиц Усмана Носыра (бывшая Шота Руставели) и Мирабад.

"Этот перекресток является круговым. При подсчете проезжающих здесь транспортных средств мы заметили, что островок в центре перекрестка является причиной дополнительного ожидания. Добавление в будущем системы BRT (скоростного автобуса) к существующей геометрии может негативно повлиять на перекресток. В связи с этим перекресток будет трансформирован в четырехсторонний, добавятся отдельные полосы для поворота налево. Также будут отдельные кармашки и фазы светофоров", – заявил руководитель турецкой проектной компании Джихат Кальёнджуоглу.

По его словам, после изменений движения на них годовая экономия топлива превысит 22 миллиона долларов.

"Эффективность перекрестков измеряется классификацией "Уровень обслуживания". Если средняя задержка на перекрестке на одно транспортное средство составляет менее 10 секунд, то это уровень "А". В случае задержки более 80 секунд – это уровень "F", - добавил Кальёнджуоглу.

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В Ташкенте сейчас средний уровень обслуживания на 24 крупных перекрестках составляет "E" (от 55 до 80 секунд), а после работ по трансформации составит "С" (от 20 до 35 секунд).