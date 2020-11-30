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В Ташкенте до 6 декабря ограничат движение на одном из мостов — карта

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201130/15501824/V-Tashkente-do-6-dekabrya-ogranichat-dvizhenie-na-odnom-iz-mostov--karta.html

Со стороны Юнусабада в сторону Себзара на данном участке дороги будет организовано двустороннее движение.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В столице в связи с ремонтными работами временно ограничено движение на одном из участков дорожного движения.

Речь идет о надземном путепроводе над Малой кольцевой автомобильной дорогой и улицей Уста Ширин, связывающем Юнусабадский район и Себзар. 

Пресс-служба ГУВД Ташкента
В связи с ремонтными работами на мосту над Малой кольцевой автомобильной дорогой и ул. Уста Ширин будет временно ограничено движение автомобилей

Проезд на данном участке будет ограничен до 6 декабря. 

"Со стороны Юнусабада в сторону Себзара на данном надземном путепроводе будет организовано двустороннее движение", — сообщили в ГУВД.

В ГУВД принесли извинения жителям и гостям столицы за временные неудобства в районе.

Теги:
ремонт дорог, улица, ГУВД Ташкента, Ташкент



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