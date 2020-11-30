В Ташкенте до 6 декабря ограничат движение на одном из мостов — карта

Со стороны Юнусабада в сторону Себзара на данном участке дороги будет организовано двустороннее движение.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В столице в связи с ремонтными работами временно ограничено движение на одном из участков дорожного движения.

Речь идет о надземном путепроводе над Малой кольцевой автомобильной дорогой и улицей Уста Ширин, связывающем Юнусабадский район и Себзар.

Пресс-служба ГУВД Ташкента В связи с ремонтными работами на мосту над Малой кольцевой автомобильной дорогой и ул. Уста Ширин будет временно ограничено движение автомобилей

Проезд на данном участке будет ограничен до 6 декабря.

"Со стороны Юнусабада в сторону Себзара на данном надземном путепроводе будет организовано двустороннее движение", — сообщили в ГУВД.

В ГУВД принесли извинения жителям и гостям столицы за временные неудобства в районе.