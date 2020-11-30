Каким будет первый месяц зимы в этом году — прогноз синоптиков

Специалисты отметили, что декабрь, как правило, самый теплый из трех зимних месяцев.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Узгидромете рассказали, какая погода будет в декабре.

"Согласно предварительной оценке, нынешний декабрь по температурному режиму ожидается близким к среднемноголетним значениям", — заявили синоптики.

Они отметили, что в течение месяца температура будет колебаться днем от 0…+5 до +10…+15 градусов, а ночью — от 0…-5 до +2…+7 градусов.

На севере страны ночью столбики термометров могут подниматься до 8-10 градусов, во второй половине декабря — 12-15° мороза.

В следующем месяце также ожидаются осадки в виде дождя и снега.

В среднем, осадки в декабре в Узбекистана наблюдаются от 5 до 13 дней. Их максимальное суточное количество может значительно превысить норму.

Месячное же количество осадков в декабре не будет отклоняться от нормы (в Ташкенте она составляет 59 мм в декабре).

Впрочем, в северных районах республики их может выпасть меньше, чем обычно.