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Каким будет первый месяц зимы в этом году — прогноз синоптиков

© AFP 2018 / NICOLAS TUCAT
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201130/15504984/Kakim-budet-pervyy-mesyats-zimy-v-etom-godu--prognoz-sinoptikov.html

Специалисты отметили, что декабрь, как правило, самый теплый из трех зимних месяцев.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Узгидромете рассказали, какая погода будет в декабре. 

"Согласно предварительной оценке, нынешний декабрь по температурному режиму ожидается близким к среднемноголетним значениям", — заявили синоптики.

Они отметили, что в течение месяца температура будет колебаться днем от 0…+5 до +10…+15 градусов, а ночью — от 0…-5 до +2…+7 градусов.

Ташкент засыпало первым снегом
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ташкент засыпало первым снегом

На севере страны ночью столбики термометров могут подниматься до 8-10 градусов, во второй половине декабря — 12-15° мороза.

В следующем месяце также ожидаются осадки в виде дождя и снега. 

В среднем, осадки в декабре в Узбекистана наблюдаются от 5 до 13 дней. Их максимальное суточное количество может значительно превысить норму. 

Месячное же количество осадков в декабре не будет отклоняться от нормы (в Ташкенте она составляет 59 мм в декабре).

Впрочем, в северных районах республики их может выпасть меньше, чем обычно. 

Теги:
зима, Узбекистан, Узгидромет, прогноз погоды



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