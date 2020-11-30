В Узбекистане опубликован закон о Нацгвардии

Документ регламентирует правовой статус, основные задачи и принципы деятельности Нацгвардии, организацию деятельности, порядок и условия прохождения военной службы военнослужащими и службы сотрудниками, права и обязанности Нацгвардии.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. В Узбекистане опубликован закон о Национальной гвардии, сообщает Norma.uz.

"Закон был подписан 18 ноября президентом Шавкатом Мирзиёевым, а будет принят только через полгода", - говорится в информации.

Документ регламентирует правовой статус, основные задачи и принципы деятельности Нацгвардии, организацию деятельности, порядок и условия прохождения военной службы военнослужащими и службы сотрудниками, права и обязанности Нацгвардии, условия и порядок применения военнослужащими физической силы, спецсредств, огнестрельного оружия, а также правовую и социальную защиту военнослужащих и сотрудников и вопросы, связанные с охраной их здоровья и т. д.

Все госорганы, иные организации, должностные лица и граждане обязаны выполнять законные требования военнослужащих и сотрудников Нацгвардии, предъявленные в пределах их компетенции.

Также по законному требованию им безвозмездно представляются необходимая информация, документы и материалы. Обжалование законных требований военнослужащего Нацгвардии не приостанавливает их выполнения.

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Военнослужащие и сотрудники Нацгвардии во время прохождения службы обладают правом неприкосновенности. Их нельзя привлечь к уголовной ответственности, задержать, заключить под стражу без согласия соответственно прокурора Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента.

В то же время прописана ответственность военнослужащих за противоправные действия или бездействие, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. В частности, причиненный физическим и юридическим лицам вред возмещается Нацгвардией за счет средств ведомственного внебюджетного фонда, а в последующем взыскивается с виновного в регрессном порядке.