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В Самаркандской области пресекли деятельность фальшивомонетчиков

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201130/15505469/V-Samarkandskoy-oblasti-priselki-deyatelnost-falshivomonetchikov.html

В домах правонарушителей были найдены фальшивые купюры в размере 3,5 млн сумов. По данным фактам ведется предварительное следствие.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Сотрудники УКД ОВД и СГБ Ургутского района провели оперативное мероприятие, в ходе которого были выявлены фальшивомонетчики, сообщает пресс-служба УВД Самаркандской области.

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Установлено, что житель махали "Колдувойжар" Ургутского района Б. И. в комнате своего дома распечатывал на цветном принтере фальшивые купюры номиналом 100 тысяч сумов и пускал их в оборот.

Оперативное мероприятие было продолжено в доме родственника правонарушителя. В жилом помещении были найдены фальшивые купюры в размере 3,5 млн сумов — их изъяли в присутствии понятых в качестве вещественных доказательств.

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В настоящий момент по данным фактам ведется предварительное следствие.

Теги:
МВД Узбекистана, СГБ, фальшивые деньги



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