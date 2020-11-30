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Узбекистан нацелен на международное сотрудничество в исламской науке

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201130/15505721/Uzbekistan-natselen-na-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-v-islamskoy-nauke.html

Рассмотрены проекты по здравоохранению, науке и технологиям, выделение стипендий и грантов, программы лидерства, международного академического сотрудничества и другие.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Состоялось очередное заседание Международного академического консультативного комитета Оксфордского центра исламских исследований (ОЦИИ) с участием видных политиков, ученых и общественных деятелей мусульманских стран, сообщает правительственный портал страны со ссылкой на ИА Dunyo.

В числе участников дискуссии - и первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Содик Сафоев. В повестке встречи - основные направления деятельности ОЦИИ и перспективы международного сотрудничества.

Обсудили приоритетные направления преподавательской и исследовательской деятельности в мусульманском сообществе и исламской науке. В том числе рассмотрены проекты по здравоохранению, науке и технологиям, выделение стипендий и грантов, программы лидерства, международного академического сотрудничества и другие.

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Шла речь и о реализации дорожной карты по сотрудничеству между научными центрами Узбекистана и Великобритании на 2018-2022 годы. Документ был подписан по итогам визита делегации Узбекистана посетила Оксфордского центра исламских исследований в марте 2018-го.

Для справки: отношения между Узбекистаном и ОЦИИ были установлены в 1992 году. В ОЦИИ регулярно стажируются молодые исследователи из Узбекистана по специально созданным для выходцев из Центральной Азии стипендиям имени Аль-Бухари и Ат-Термизи.

Центром подписаны меморандумы о сотрудничестве с Ташкентским государственным институтом востоковедения, Научно-исследовательским центром исламоведения при Ташкентском исламском университете и рядом других учреждений.

Теги:
Узбекистан, Исламский комитет, Ислам



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