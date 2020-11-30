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Рука пожилого мужчины

Как в Узбекистане решат проблему пенсионного неравенства

© CC0 / pixabay / beejees
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201130/15505921/Kak-v-Uzbekistane-reshat-problemu-pensionnogo-neravenstva.html

При разработке поправок в закон был изучен опыт России, Армении, Украины, Беларуси и Азербайджана, а также европейских стран, где пенсия умершего гражданина выдается за последний месяц жизни в полном объеме.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Узбекистане предложили внести несколько изменений в закон "О государственном пенсионном обеспечении граждан", разработанный Министерством финансов.

По мнению разработчиков, вносимые поправки в систему пенсионного обеспечения позволят укрепить социальную справедливость.

Что предлагается?

В случае смерти пенсионера выдавать его родственникам пенсию в полном объеме за тот месяц, в котором он скончался.

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Согласно действующему законодательству, родственникам умершего выплачивается пенсия лишь за дни месяца до даты смерти.

Ежемесячно пенсия выплачивается всем пожилым гражданам по установленным графикам до 27 числа.

На практике, тем, кто согласно графику получает выплаты в начале месяца, в случае наступления смерти после начисления пенсии, она не возвращается.

Однако если пенсионер уходит из жизни до даты зачисления пенсии, то она выплачивается только за дни до наступления смерти.

Таким образом возникает неравенство, в связи с чем власти предлагают выплачивать всю сумму родственникам пенсионеров, независимо от даты смерти.

Во сколько это обойдется государству?

Чтобы реализовать данную инициативу, из средств государственного внебюджетного пенсионного фонда при Минфине необходимо будет ежегодно выделять дополнительные 4,4 миллиарда сумов. 

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© Sputnik / Павел Лисицын
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С января 2019-го все работающие пенсионеры стали получать стопроцентную пенсию, до этого им выплачивалась лишь половина положенной пенсии.

Первого сентября 2020 года размер минимальные размеры пенсии и пособий были повышены на 10% и на сегодняшний день составляют: пенсия по возрасту — 513 350 сумов, пособие престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, — 315 030 сумов.

Теги:
Узбекистан, Внебюджетный пенсионный фонд при Министерстве финансов Узбекистана, пенсионеры, пенсия



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