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Достонбек Рустамов

Узбекистанец стал лучшим студентом СНГ

УзА
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201130/15506787/Uzbekistanets-stal-luchshim-studentom-SNG.html

По результатам конкурса Достонбек Рустамов был удостоен первого места с учетом его научных работ и достижений по итогам отборочных процессов конкурса.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. Студент Ташкентского государственного экономического университета стал победителем Международного конкурса "Лучший студент СНГ–2020", сообщает УзА.

"Студент III курса экономического факультета Ташкентского государственного экономического университета Достонбек Рустамов занял почетное первое место среди представителей 14 стран на прошедшем в городе Нурсултане Международном конкурсе "Лучший студент СНГ–2020" по направлению "Цифровая экономика и управление инновациями", - говорится в информации.  

Главная цель этого проекта – поддержка студентов высших учебных заведений стран СНГ, выявление и достойное поощрение молодых людей, которые вносят вклад в развитие науки и технологий.

По результатам конкурса Достонбек Рустамов был удостоен первого места с учетом его научных работ и достижений по итогам отборочных процессов конкурса. Он был награжден нагрудным знаком с надписью "Лучший студент СНГ–2020" и дипломом I степени.

Теги:
СНГ, СНГ, СНГ, учеба, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, студенты, студент



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