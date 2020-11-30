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Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19

Коронавирус в Узбекистане: главное на 30 ноября

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (984)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201130/15508461/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-30-noyabrya.html

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 72 974 (+54). Читайте подробности!

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 72 974 (+54).

Новые случаи заражения коронавирусом к этому часу выявлены: 35 - в Ташкенте; 5 - в Ташкентской области; 7 - в Навоийской области; 6 – в Андижанской области; 1 - в Джизакской области.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 70 198, показатель выздоровления соответствует 96%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 164 пациента.

В Минздраве рассказали о готовности к клиническим испытаниям российской вакцины

Узбекистан планирует вакцинацию населения от коронавируса. Более 100 компаний в мире сейчас работают над созданием вакцины. В этой связи Минздрав Узбекистана рассматривает предложения двух компаний из Китая и компании из России, которая выпускает вакцину "Спутник V", рассказал глава ведомства.

"Одна из китайских компаний предлагает на безвозмездной основе предоставить 6 тысяч доз для проведения третьей фазы клинических испытаний. Это предложение принято, и проба данных вакцин проходит необходимое испытание в фармкомитете нашей страны", - отметил Хаджибаев.

У российской компании мы запросили как минимум 500 доз для проведения третьей фазы клинических испытаний. После этого будет принято решение о приобретении вакцин, сказал глава Минздрава РУз.

В Сингапуре родился ребенок с антителами к COVID-19 — это первый подобный случай

Тридцатиоднолетняя Селин Нг-Чан, мать новорожденного, перенесла COVID-19 во время беременности.

Вирус обнаружили на десятой неделе. Это была легкая форма заболевания, поэтому женщину выписали из больницы спустя 2,5 недели.

В начале ноября Селин Нг-Чан родила сына, у которого обнаружили антитела к вирусу SARS-CoV-2. При этом у самой матери антитела исчезли.

Врачи считают, что она передала их новорожденному, у которого теперь есть иммунитет от болезни.

Стильно, роскошно: ювелир из Турции создает защитные маски из золота

Стоимость модного аксессуара немалая: за изделие из серебра придется заплатить около 190 евро, а из золота — свыше 2 тысяч евро. 

С эффектностью таких масок все понятно, но вот эффективны ли эти изделия — большой вопрос.

По словам экспертов, пока что максимальные защитные свойства продемонстрировала обычная медицинская маска: она задерживает до 90% частиц вируса.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 62,8 миллиона, скончались 1,46 миллиона человек, выздоровели — 40,2 миллиона.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (984)
Теги:
Узбекистан, Узбекистан, пандемия, Карантин, коронавирус



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