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Дом, разрушенный сходом лавины

По урочищу Чимган объявлена лавинная опасность

AFP / ANDREAS SOLARO
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201201/15510956/Po-urochischu-Chimgan-obyavlena-lavinnaya-opasnost.html

МЧС Узбекистана призывает водителей к осторожности и внимательности из-за высокой вероятности схода лавин в урочище Чимган.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям объявило повышенный уровень лавинной опасности по урочищу Чимган.

"C 08.00 1 декабря до 08.00 2 декабря 2020 года по урочищу Чимган объявлена лавинная опасность", - говорится в сообщении ведомства.

Водителей и отдыхающих призвали к соблюдению мер предосторожности. Нельзя заходить в запретные зоны, обозначенные вывесками "Осторожно, лавинная опасность!".

МЧС готово к худшим сценариям — водителей предупредили об опасности >>

Несколько дней назад в связи с сильным ветром и опасностью схода снежных лавин перевал Камчик закрыли на несколько часов. Профильные службы работали над улучшением ситуации. После того как трасса стала безопасна для проезда, движение на перевале снова было восстановлено.

Теги:
система предупреждения, Чимган, МЧС Узбекистана, лавина



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