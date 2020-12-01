МЧС Узбекистана призывает водителей к осторожности и внимательности из-за высокой вероятности схода лавин в урочище Чимган.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям объявило повышенный уровень лавинной опасности по урочищу Чимган.

"C 08.00 1 декабря до 08.00 2 декабря 2020 года по урочищу Чимган объявлена лавинная опасность", - говорится в сообщении ведомства.

Водителей и отдыхающих призвали к соблюдению мер предосторожности. Нельзя заходить в запретные зоны, обозначенные вывесками "Осторожно, лавинная опасность!".

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Несколько дней назад в связи с сильным ветром и опасностью схода снежных лавин перевал Камчик закрыли на несколько часов. Профильные службы работали над улучшением ситуации. После того как трасса стала безопасна для проезда, движение на перевале снова было восстановлено.