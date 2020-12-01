Ушла из жизни легенда Пушкинского музея Ирина Антонова

Антонова — лауреат Государственной премии, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество других наград.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни, заявили РИА Новости в пресс-службе музея.

"Ирина Александровна скончалась", - сообщили в пресс-службе, отметив, что подробности и официальный комментарий будут позже.

Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961-го по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Она лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество наград.

Путин и Мирзиёев посетили выставку "Сокровища Нукуса" в музее Пушкина >>

В апреле 2017-го Антонова присутствовала на выставке "Сокровища Нукуса", которая экспонировалась в Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина во время визита туда президентов РФ и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.