15:40 01 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.48
  • EUR12473.23
  • USD10427.38
Поиск
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова

Ушла из жизни легенда Пушкинского музея Ирина Антонова

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
Получить короткую ссылку
83 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/01/15511096.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201201/15511133/Ushla-iz-zhizni-legenda-Pushkinskogo-muzeya-Irina-Antonova.html

Антонова — лауреат Государственной премии, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество других наград.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни, заявили РИА Новости в пресс-службе музея.

"Ирина Александровна скончалась", - сообщили в пресс-службе, отметив, что подробности и официальный комментарий будут позже.

Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961-го по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Она лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество наград.

Путин и Мирзиёев посетили выставку "Сокровища Нукуса" в музее Пушкина >>

В апреле 2017-го Антонова присутствовала на выставке "Сокровища Нукуса", которая экспонировалась в Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина во время визита туда президентов РФ и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.

Теги:
Россия, ГМИИ им. Пушкина, смерть



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Навстречу празднику: на Красной площади открылся ГУМ-каток
Элдор Шомуродов забил первый гол в новом клубе
С разворота в уголок: первый гол Шомуродова в Италии — видео
Сколько узбекистанцы задолжали за электричество
На темной стороне улицы: сколько узбекистанцы задолжали за свет

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться