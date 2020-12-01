Известно, что узбекские наездники собираются верхом добраться до столичного сквера Амира Темура.

ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. Узбекские наездники отправили из Шахрисабза в Ташкент, сообщает пресс-служба областного хокимията.

"Рано утром 12 наездников, оседлав лошадей карабаирской породы, отправились из Шахрисабза в столицу", - говорится в информации.

Хокимият Шахрисабзского района Узбекские наездники отправились из Шахрисабза в столицу - фото

Известно, что они собираются верхом добраться до столичного сквера Амира Темура.

Хокимията Шахрисабзского района Узбекские наездники отправились из Шахрисабза в столицу - фото

Среди наездников был также замечен хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев, который присоединился, чтобы поддержать данное движение.