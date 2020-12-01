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Узбекские наездники отправились из Шахрисабза в столицу - фото

Узбекские наездники отправились из Шахрисабза в столицу - фото

Хокимията Шахрисабзского района
Общество
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Известно, что узбекские наездники собираются верхом добраться до столичного сквера Амира Темура.

ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. Узбекские наездники отправили из Шахрисабза в Ташкент, сообщает пресс-служба областного хокимията.

"Рано утром 12 наездников, оседлав лошадей карабаирской породы, отправились из Шахрисабза в столицу", - говорится в информации.

Узбекские наездники отправились из Шахрисабза в столицу - фото
Хокимият Шахрисабзского района
Узбекские наездники отправились из Шахрисабза в столицу - фото

Известно, что они собираются верхом добраться до столичного сквера Амира Темура.

Узбекские наездники отправились из Шахрисабза в столицу - фото
Хокимията Шахрисабзского района
Узбекские наездники отправились из Шахрисабза в столицу - фото

Среди наездников был также замечен хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев, который присоединился, чтобы поддержать данное движение.

Теги:
Ташкент, Ташкент, Шахрисабз, наездники, лошадь, лошади, Узбекистан, Узбекистан



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