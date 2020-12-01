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В Самарканде мужчину посадили на шесть лет за избиение супруги — видео

© Depositphotos / Lofilolo
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201201/15514735/V-Samarkande-muzhchinu-posadili-na-shest-let-za-izbienie-suprugi--video.html

Гражданин Ш. К. был признан виновным по статьям "Доведение до самоубийства" и "Умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести с особой жестокостью" УК РУз.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Самаркандский городской суд по уголовным делам вынес приговор мужчине за избиение супруги, передает газета "Народное слово".

Отмечается, что 36-летний гражданин Ш. К. был признан виновным по статьям "Доведение до самоубийства" и "Умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести с особой жестокостью" УК РУз. Он приговорен к шести годам лишения свободы в колонии особого режима. 

Ранее в сети "Интернет" распространилось видео, на котором зафиксировано, как муж бьет жену и заставляет ее есть подгузники. 

После данного инцидента пострадавшая с двумя детьми была взята под защиту и помещена в специальный центр.

Теги:
суд, Приговор, насилие в семье, Самарканд, избиение



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