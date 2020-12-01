В Самарканде мужчину посадили на шесть лет за избиение супруги — видео

Гражданин Ш. К. был признан виновным по статьям "Доведение до самоубийства" и "Умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести с особой жестокостью" УК РУз.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Самаркандский городской суд по уголовным делам вынес приговор мужчине за избиение супруги, передает газета "Народное слово".

Отмечается, что 36-летний гражданин Ш. К. был признан виновным по статьям "Доведение до самоубийства" и "Умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести с особой жестокостью" УК РУз. Он приговорен к шести годам лишения свободы в колонии особого режима.

Ранее в сети "Интернет" распространилось видео, на котором зафиксировано, как муж бьет жену и заставляет ее есть подгузники.

После данного инцидента пострадавшая с двумя детьми была взята под защиту и помещена в специальный центр.