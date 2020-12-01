Коронавирус в Узбекистане: главное на 1 декабря

ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 73 145 (+51).

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 1 - в Кашкадарьинской области; 2 - в Джизакской области; 3 - в Хорезмской области; 4 - в Сурхандарьинской области; 5 - в Республике Каракалпакстан; 5 - в Наманганской области; 6 - в Ташкентской области; 9 - в Ферганской области; 16 - в Ташкенте.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 70 337, показатель выздоровления соответствует 96%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 198 пациентов.

Узбекистанцев предупредили о новых ограничительных мерах в Турции

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал общественность об ужесточении мер в рамках борьбы с распространением коронавируса.

В частности, принято решение о введении с 1 декабря следующих дополнительных ограничений:

— в будние дни вводится комендантский час. С 21.00 вечера до 5.00 нельзя будет выходить на улицу;

— в выходные дни, начиная с вечера пятницы 21.00 и до утра понедельника 5.00, также нельзя находиться на улице;

— на похоронах и свадьбах могут присутствовать не более 30 человек;

— все государственные учреждения будут функционировать в рабочие дни только с 10.00 до 16.00;

— граждане старше 65 лет и младше 20 лет не могут пользоваться общественным транспортом. Они могут находиться на улице в будние дни с 10.00 до 13.00, исключением является пятница. Разрешается посещение джума-намаза. Вне комендантского часа в будние дни дети и пенсионеры могут передвигаться по городу на личном транспорте с 5.00 до 21.00.

Ученые раскрыли механизм проникновения COVID-19 в мозг

Исследователи обнаружили, что у жертв инфекции вирус присутствует в нейроанатомических структурах, которые соединяют со стволом мозга глаза, нос и рот. С помощью электронного микроскопа они смогли впервые получить изображения вируса, проникающего в обонятельную слизистую оболочку. Именно там была выявлена максимальная вирусная нагрузка.

По их мнению, это доказывает, что коронавирус проникает в мозг именно через обонятельную слизистую оболочку. К слову, это может объяснять и наиболее популярный симптом заражения в виде потери обоняния и вкуса.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 63,3 миллиона, скончались 1,47 миллиона человек, выздоровели — 40,6 миллиона.