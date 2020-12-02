Кахрамон Юлдашев назвал количество ВИЧ-инфицированных граждан в Узбекистане

В настоящее время в стране действуют 78 лабораторий диагностики вируса иммунодефицита человека . Известно, что 15 из них - это лабораторные комплексы в центрах СПИД, а 63 — межрайонные лаборатории.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Директора республиканского центра по борьбе со СПИДом Кахрамон Юлдашев сообщил, что по состоянию на 1 ноября 2020 года в Узбекистане зафиксировано 43 581 случай заражения ВИЧ-инфекцией.

"За последние годы система борьбы со СПИДом в нашей стране достигла ряда успехов по всем направлениям своей деятельности. Эпидемиологическая ситуация с ВИЧ-инфекцией в республике стабилизируется. Это сыграет важную роль в достижении всемирно признанных стратегических целей Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИДу "90-90-90"", — заявил эксперт.

По его словам, в настоящее время в стране действуют 78 лабораторий диагностики ВИЧ. Известно, что 15 из них - это лабораторные комплексы в центрах СПИД, а 63 — межрайонные лаборатории. Глава республиканского центра по борьбе со СПИДом отметил, что в данных помещениях проводятся ИФА, иммуноблоттинг, ПЦР, иммунологические, клинические, биохимические и бактериологические исследования.

"Государство ежегодно выделяет более восьми млрд сумов на обеспечение лабораторий тест-системами и реагентами. Всемирно известным методом лечения людей с диагнозом ВИЧ является антиретровирусная терапия, которой охвачено более 70% пациентов в нашей стране", — пояснил Юлдашев.

Напомним: год назад в Узбекистане открылся страновый офис Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). В Минздраве информировали, что теперь в республике будет сделано все возможное для того, чтобы с удвоенной силой снизить новые случаи возникновения ВИЧ-инфекции.