10:12 02 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.48
  • EUR12473.23
  • USD10427.38
Поиск

Кахрамон Юлдашев назвал количество ВИЧ-инфицированных граждан в Узбекистане

© Depositphotos / DenisNata
Общество
Получить короткую ссылку
15 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/01/15510628.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201202/15518060/Kakhramon-Yuldashev-nazval-kolichestvo-VICh-infitsirovannykh-grazhdan-v-Uzbekistane.html

В настоящее время в стране действуют 78 лабораторий диагностики вируса иммунодефицита человека . Известно, что 15 из них - это лабораторные комплексы в центрах СПИД, а 63 — межрайонные лаборатории.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Директора республиканского центра по борьбе со СПИДом Кахрамон Юлдашев сообщил, что по состоянию на 1 ноября 2020 года в Узбекистане зафиксировано 43 581 случай заражения ВИЧ-инфекцией. 

"За последние годы система борьбы со СПИДом в нашей стране достигла ряда успехов по всем направлениям своей деятельности. Эпидемиологическая ситуация с ВИЧ-инфекцией в республике стабилизируется. Это сыграет важную роль в достижении всемирно признанных стратегических целей Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИДу "90-90-90"", — заявил эксперт.

По его словам, в настоящее время в стране действуют 78 лабораторий диагностики ВИЧ. Известно, что 15 из них - это лабораторные комплексы в центрах СПИД, а 63 — межрайонные лаборатории. Глава республиканского центра по борьбе со СПИДом отметил, что в данных помещениях проводятся ИФА, иммуноблоттинг, ПЦР, иммунологические, клинические, биохимические и бактериологические исследования. 

Эмблемы Всемирной организации здравоохранения и Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС)
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Наказание за болезнь: почему ВИЧ в Узбекистане до сих пор преступление

"Государство ежегодно выделяет более восьми млрд сумов на обеспечение лабораторий тест-системами и реагентами. Всемирно известным методом лечения людей с диагнозом ВИЧ является антиретровирусная терапия, которой охвачено более 70% пациентов в нашей стране", — пояснил Юлдашев.

Напомним: год назад в Узбекистане открылся страновый офис Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). В Минздраве информировали, что теперь в республике будет сделано все возможное для того, чтобы с удвоенной силой снизить новые случаи возникновения ВИЧ-инфекции.

Теги:
Узбекистан, статистика, ВИЧ, спид



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Навстречу празднику: на Красной площади открылся ГУМ-каток
Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Ташкенте
Хабиб: зал нашего отца всегда отрыт для бойцов ММА из Узбекистана — видео
Сколько узбекистанцы задолжали за электричество
На темной стороне улицы: сколько узбекистанцы задолжали за свет

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться