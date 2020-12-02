Лечить, а не наживаться: вся правда о дженериках и ценах на медикаменты

Узбекистан с конца 2019-го изменил принцип ценообразования на лекарства и пересмотрел порядок назначения медикаментов врачами. Подробнее о ситуации на фармрынке в интервью Sputnik рассказал первый заместитель председателя Антимонопольного комитета Бобир Каримов.

До недавнего времени в стране сохранялись проблемы контроля адекватного ценообразования на лекарства, а также изделия медицинского назначения и медтехники. Постановление президента "О дополнительных мерах по углублению реформ в фармацевтической отрасли Республики Узбекистан" призвано решить эти вопросы.

— Летом 2020 года Министерство здравоохранения утвердило Положение о порядке установления цен на лекарственные средства (ЛС) на основе системы референтного (соотносимого) ценообразования. Что это значит?

— Этот документ утвержден в рамках постановления президента "О дополнительных мерах по углублению реформ в фармацевтической отрасли Республики Узбекистан" от 30 декабря 2019 года. Дело в том, что необоснованный рост цен на лекарственные препараты в стране объясняется отсутствием прозрачных и эффективных механизмов ценообразования. Этот вопрос был нами тщательно изучен.

Пресс-служба АМК Узбекистана Бобир Каримов, Первый заместитель председателя Антимонопольного комитета Республики Узбекистан

Один из таких механизмов — референтное ценообразование, которое применяется в европейских странах, а также у наших соседей по СНГ. Для определения референтной цены одного препарата его отпускная стоимость соотносится с его же ценой в 10 референтных странах с высоким, выше среднего или ниже среднего уровнем доходов на душу населения. В нашем случае в список вошли Венгрия, Россия, Украина, Беларусь, Польша, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Словения и Болгария.

Таким образом, если в одной из этих стран цена на лекарственный препарат окажется ниже применяемой в Узбекистане, его производитель должен зарегистрировать более низкую цену.

— Независимо от числа посредников, максимальная розничная стоимость лекарственных средств не может быть выше 15% от референтной цены для оптовых дистрибьюторов, 20% – для аптек. Кто и как это контролирует?

— Что касается наценок на лекарства и их контроля, то до введения референтного ценообразования с этим было очень сложно. Без сравнительного анализа цен в других странах было невозможно проследить за унифицированным применением надбавок. Чтобы ни предпринимали Минздрав, наш комитет и другие ведомства, всегда возникал вопрос разнообразия цен на ввозимые в страну импортные лекарства. Другими словами, у нас не было возможности определить унифицированную базовую цену препарата, чтобы к ней прибавлять соответствующие проценты. Так, изучив международный опыт, было решено, что выходом из положения станет референтное ценообразование.

Мониторинг применения референтных цен, в частности, предельной цены, возложен на Агентство по защите прав потребителей при АМК. В связи с этим с 1 июля 2020 года введен институт "тайного покупателя фармацевтической продукции". Это значит, что наш сотрудник может зайти в любую аптеку, приобрести лекарство и в случае завышенной стоимости принять соответствующие меры.

Агентство по развитию фармацевтической отрасли внедряет эту систему и поэтапно регистрирует референтные цены на лекарственные препараты, реализуемые в республике. В настоящее время эту процедуру прошло уже более трех тысяч наименований медикаментов. Информация о них доступна каждому на официальном сайте Агентства по развитию фармацевтической отрасли Министерства здравоохранения Республики Узбекистан uzpharmagency.uz в разделе "Референтные цены". Именно такую планку обязана сегодня зарегистрировать каждая фармкомпания, реализующая свою продукцию в стране.

Кроме этого, Агентство запустило телеграм-бот "Дори нарх назорати бот" ("Контроль за ценами на лекарственные средства"): @iconsumer_bot (на русском языке) и @dorinarx_bot (на узбекском языке). Вы можете вписать наименование препарата, и бот выдаст максимальную стоимость лекарства с учетом всех платежей и надбавок. Иначе говоря, дороже указанной цены медикамент просто не может продаваться в аптеках.

Если потребитель видит, что стоимость препарата превышает его максимальную цену в телеграм-боте, он может обратиться с жалобой на аптеку в Антимонопольный комитет. Активность граждан поможет нам быстрее и эффективнее внедрить эту систему.

— Как быть, если лекарство не представлено на рынке референтной страны, но планируется продаваться в Узбекистане?

— В Положении об этом отдельно ничего не говорится. Но мы понимаем, что подобная ситуация может возникнуть. В таком случае производителю придется задекларировать единственную стоимость своего препарата и попытаться реализовать его на рынке Узбекистана. С другой стороны, в продаже могут уже быть аналоги данного лекарства. И если эта компания хочет получать определенную прибыль, то по законам рыночной экономики в его интересах зарегистрировать оптимальную цену на свою продукцию.

— Постановление предусматривает любопытную норму, когда врач должен выписывать не конкретный препарат, а активное вещество. Это значит, что больной теперь вправе сам выбрать лекарственное средство, которое ему по карману. Приживется ли такое требование и вызовет ли доверие со стороны потребителей?

— К сожалению, наша сфера здравоохранения основывается в основном на вере врачам, а не науке. Когда доктор назначает больному препарат конкретного производителя, т. е. по торговому наименованию, пациенту внушается, без каких-либо научных подтверждений, что этот препарат самый эффективный. При этом на рынке может быть несколько более доступных аналогов (дженериков).

Есть такое понятие как международное непатентованное наименование (МНН) ЛС, т. е. это уникальное наименование действующего (активного) вещества. Если какая-то фармкомпания разработала новое активное вещество или лекарственное средство, то на протяжении 15-20 лет (в зависимости от патента) она может пользоваться своей монополией в любой точке мира. В данном случае международное законодательство о защите интеллектуальной собственности более или менее унифицировано и владелец патента может на протяжении этого времени быть единственным продавцом своего ЛС.

Однако по истечении срока патента (многие предприятия пристально за этим следят) любая фармкомпания может начать выпуск лекарства с этим же активным веществом. Главное – дать препарату уже собственное название. Например, аспирин – это торговое наименование, а ацетилсалициловая кислота – активное вещество. МНН всегда указано на упаковке любого лекарственного средства.

Дженерик - это тот же лекарственный препарат, с тем же активным веществом, выпускаемый в той же форме (ампула, таблетка, мазь и т. д.), в той же дозировке, применяемый для лечения одной группы заболеваний и с таким же терапевтическим эффектом. Это все указано в инструкции каждого лекарственного средства.

Сегодня ни для кого не секрет, что, покупая разрекламированный медикамент, мы по большому счету оплачиваем маркетинговые решения фармкомпании. Известный факт, что многие из них грубо говоря "подкупают" врачей, чтобы те выписывали именно их препарат. Мы также понимаем, что это маркетинговый ход фармпредприятий, но это неправильно. Во многих странах такая практика причислена к категории коррупционных уголовных дел.

— Предусмотрена ли у нас за это какая-то ответственность?

— В скором времени так и будет. В постановлении главы государства, в частности, прописаны изменения и дополнения в закон "Об охране здоровья граждан", устанавливающие "запрет на получение медицинскими работниками от фармацевтических организаций и аптек финансового вознаграждения или любых иных стимулов материального или нематериального характера за назначение и отпуск определенных лекарственных средств". Более того, Верховному суду, органам прокуратуры и другим соответствующим ведомствам поручено внести изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за нарушение данных норм.

Также на стадии разработки Положение о взаимозаменяемости лекарственных средств для медицинского применения. Как только документ будет принят, мы полагаем, начнется активная работа по пресечению действий врачей, выписывающих вместо активного вещества торговое наименование.

— В качестве дженериков сегодня многие сомневаются, им не доверяют и тратят огромные деньги на покупку оригинальных медикаментов. Почему так происходит?

— Недоверия к аналогам оригинальных препаратов подпитывают сами врачи. Многие из них советуют приобретать именно импортные лекарства, зачастую имея от этого материальную выгоду. Когда человек болен, он отдаст любые деньги, лишь бы вновь стать здоровым. И, к сожалению, этим часто пользуются. Беда не в том, что медработник прописывает дорогое импортное лекарство. Плохо то, что он не объясняет, что можно купить более дешевый аналог, не менее эффективный и с таким же активным веществом.

Так, в США, когда на рынке появляются дженерики, 70% потребителей переходят на них. Сами граждане и страховые компании не готовы переплачивать за бренд.

Постановление президента также предусматривает создание современных учебно-лабораторных и научно-исследовательских центров, ориентированных на разработку оригинальных лекарственных средств, а также генерических лекарственных препаратов (дженериков) на основе востребованных оригинальных аналогов. Каждый дженерик, прежде чем оказаться на аптечной полке, обязательно проходит все необходимые проверки и регистрации. Успешное прохождение каждой такой процедуры говорит о том, что ЛС эффективное и может выйти на рынок. Другое дело, если по какой-то причине данный медикамент не оказал нужного терапевтического действия, необходимо обратиться к своему лечащему врачу, а он в свою очередь должен сообщить об этом в фармкомитет. Там в свою очередь проверяют эффективность лекарства, а при необходимости приостанавливают производство и продажу такого средства.