В Узбекистане разрешили ввозить иностранные авто до 1 апреля 2021 года

Срок временного ввоза в республику иностранных автотранспортных средств продлен до 1 апреля 2021 года.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло решение продлить срок временного ввоза в республику иностранных автотранспортных средств до 1 апреля 2021 года, сообщили в Консульском отделе посольства РФ в республике.

Летом было принято решение отменить с 1 августа акциз на импорт легковых и грузовых автомобилей, коммерческого автотранспорта и тракторов.

До этого времени с автомобилей, произведенных в России, Казахстане и Украине, согласно договору о свободной торговле в рамках СНГ, взимался акциз в размере 2% и НДС — 15%. Импорт автотранспорта из других стран облагался импортными пошлинами и акцизами в размере до 70% от стоимости автомобиля.