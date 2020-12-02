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В Узбекистане разрешили ввозить иностранные авто до 1 апреля 2021 года

© Flickr / Robert Couse-Baker
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201202/15520119/V-Uzbekistane-razreshili-vvozit-inostrannye-avto-do-1-aprelya-2021-goda.html

Срок временного ввоза в республику иностранных автотранспортных средств продлен до 1 апреля 2021 года.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло решение продлить срок временного ввоза в республику иностранных автотранспортных средств до 1 апреля 2021 года, сообщили в Консульском отделе посольства РФ в республике.

Водитель автомобиля
© CC0 / Pixabay
Как изменятся цены на импортные авто в Узбекистане с 1 августа

Летом было принято решение отменить с 1 августа акциз на импорт легковых и грузовых автомобилей, коммерческого автотранспорта и тракторов.

До этого времени с автомобилей, произведенных в России, Казахстане и Украине, согласно договору о свободной торговле в рамках СНГ, взимался акциз в размере 2% и НДС — 15%. Импорт автотранспорта из других стран облагался импортными пошлинами и акцизами в размере до 70% от стоимости автомобиля.

Теги:
автомобили, Узбекистан, Посольство России в Узбекистане



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