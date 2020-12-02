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Пошло дело на лад: при вузах Узбекистана создаются бизнес-инкубаторы

Ташкентский IT Park
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201202/15521016/Poshlo-delo-na-lad-pri-vuzakh-Uzbekistana-sozdayutsya-biznes-inkubatory.html

В рамках деятельности деловых центров для учащихся организуют консультации, различные конкурсы, хакатоны и воркшопы.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В вузах Узбекистана намечено создать инкубационные центры — они помогут юным энтузиастам воплощать свои идеи в реальность в виде инновационных проектов, сообщают в IT Park.

Пресс-служба ТПП
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В бизнес-инкубаторах студенты смогут найти поддержку у менторов, наставников и специалистов, а также получат возможность оказаться в самой стартап-экосистеме.

В рамках деятельности деловых центров для учащихся организуют консультации, различные конкурсы, хакатоны и воркшопы. Также им будут предоставлены программы инкубации и рабочие пространства.

"Инкубационные центры при высших учебных заведениях принесут молодым ребятам не только базовые и основополагающие знания стартап-экосистемы, но и помогут им реализовать себя как предпринимателей в сфере информационных технологий", – подчеркнули в IT Park.

Отмечается, что сегодня инкубационные центры открыты уже в четырех вузах республики: Туринский политехнический университет в Ташкенте, Ташкентский филиал РЭУ им. Плеханова, Ташкентский государственный экономический университет, а также Инха и Амити. 

Дискуссионная программа
© Sputnik / Евгения Новоженина
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По информации IT Park, в ближайшее время бизнес-инкубаторы будут созданы в Ташкентском финансовом институте, Ташкентском университете информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, Сингапурском институте развития менеджмента в Ташкенте, Узбекском государственном экономическом университете мировых языков, Университете Вебстер в Ташкенте и Университете мировой экономики и дипломатии.

Теги:
IT-технологии, Ташкент, бизнес-инкубатор



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