Пошло дело на лад: при вузах Узбекистана создаются бизнес-инкубаторы

В рамках деятельности деловых центров для учащихся организуют консультации, различные конкурсы, хакатоны и воркшопы.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В вузах Узбекистана намечено создать инкубационные центры — они помогут юным энтузиастам воплощать свои идеи в реальность в виде инновационных проектов, сообщают в IT Park.

В бизнес-инкубаторах студенты смогут найти поддержку у менторов, наставников и специалистов, а также получат возможность оказаться в самой стартап-экосистеме.

В рамках деятельности деловых центров для учащихся организуют консультации, различные конкурсы, хакатоны и воркшопы. Также им будут предоставлены программы инкубации и рабочие пространства.

"Инкубационные центры при высших учебных заведениях принесут молодым ребятам не только базовые и основополагающие знания стартап-экосистемы, но и помогут им реализовать себя как предпринимателей в сфере информационных технологий", – подчеркнули в IT Park.

Отмечается, что сегодня инкубационные центры открыты уже в четырех вузах республики: Туринский политехнический университет в Ташкенте, Ташкентский филиал РЭУ им. Плеханова, Ташкентский государственный экономический университет, а также Инха и Амити.

По информации IT Park, в ближайшее время бизнес-инкубаторы будут созданы в Ташкентском финансовом институте, Ташкентском университете информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, Сингапурском институте развития менеджмента в Ташкенте, Узбекском государственном экономическом университете мировых языков, Университете Вебстер в Ташкенте и Университете мировой экономики и дипломатии.