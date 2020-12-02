В Узбекистане утвердили День без автомобиля

С 2021/2022 учебного года в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта будет открыта отдельная кафедра для подготовки кадров для экстремальных видов спорта и спортивного туризма.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в котором определил меры по поддержке здорового образа жизни и повышению физической активности населения, сообщили в пресс-службе Минюста.

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Школы будут специализироваться как минимум на одном виде спорта и по меньшей мере раз в месяц станут проводить спортивные соревнования. С 2021/2022 учебного года в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта будет открыта отдельная кафедра для подготовки кадров для экстремальных видов спорта и спортивного туризма.

При этом в магистратуре вуза начнут готовить комментаторов спортивных мероприятий, организаторов крупных спортивных мероприятий (промоутеров) и специалистов по развитию массового спорта и пропаганде здорового образа жизни.

С 1 декабря нынешнего года всем руководителям госорганов и организаций, а также хокимам и их заместителям рекомендуется на основе принципа "Личный пример" не реже одного раза в неделю приходить на работу и уходить с нее не используя служебный автомобиль.

С 2021 года 22 сентября по всей республике объявлен Днем без автомобиля.

До 1 апреля 2021-го в махаллях, селах, районах, городах будут построены "Дорожки здоровья", предназначенные для пеших и велосипедных прогулок. На данных дорожках будут установлены знаки, запрещающие парковку автомобилей, а также специальные заграждения в начале дорожек.