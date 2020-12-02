Коронавирус в Узбекистане: главное на 2 декабря

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 73 335 (+59).

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 1 - в Республике Каракалпакстан; 2 - в Андижанской области; 2 - в Джизакской области; 4 - в Кашкадарьинской области; 5 - в Наманганской области; 5 - в Ташкентской области; 40 - в Ташкенте.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 70 534, показатель выздоровления соответствует 96%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 190 пациентов.

Узбекистан сможет участвовать в создании лекарств на площадке ЕАЭС

Узбекистан как наблюдатель Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сможет участвовать в разработке лекарственных субстанций совместно со странами-участницами объединения, считает председатель правления ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС Станислав Наумов.

В январе 2020-го президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что вопрос участия республики в союзе должен быть всесторонне изучен в Олий Мажлисе. В начале марта Кабмин принял решение внести на рассмотрение обеих палат парламента предложение об участии страны в ЕАЭС в качестве наблюдателя. В конце апреля Законодательная палата, а в начале мая Сенат большинством голосов одобрили участие Узбекистана в союзе в таком статусе.

Когда пандемия пойдет на спад

"Думаю, ни один уважающий себя человек не возьмется конкретно ответить на этот вопрос. Пандемии такого масштаба не было последние лет 30-40. Учитывая прогнозы, мнения ученых и представителей ВОЗ, думаю, до конца 2021 года процесс пойдет на убыль. С началом массовой вакцинации мы, медики всего мира, поэтапно добьемся победы над коронавирусом", — сказал министр.

Рекомендации по физической активности во время пандемии

В соответствии с новыми руководящими принципами для всех взрослых людей, включая людей с хроническими заболеваниями или инвалидностью, рекомендуется как минимум 150‑300 минут еженедельной аэробной активности от умеренной до высокой интенсивности, а для детей и подростков – в среднем 60 минут в день.

Регулярная физическая активность имеет ключевое значение для профилактики и содействия лечению сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и рака, а также для уменьшения симптомов депрессии и тревожности, замедления снижения когнитивных способностей, улучшения памяти и укрепления здоровья мозга.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 64 миллиона, скончались 1,48 миллиона человек, выздоровели — 41,2 миллиона.