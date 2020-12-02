Таможенники пресекли контрабанду медизделий более чем на 1 млрд сумов

Вместо хозтоваров в контейнерах находились медицинские изделия сомнительного качества и оборудование на общую сумму 1 миллиард 84 миллиона сумов.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Сотрудниками таможенных органов пресечена попытка незаконного ввоза медицинских принадлежностей негарантированного качества на территорию Узбекистана, сообщили в пресс-службе ГТК.

Нарушение выявили специалисты Отдела по борьбе с контрабандой и таможенного аудита Управления государственного таможенного комитета по городу Ташкенту, железнодорожного приграничного таможенного поста "Техническая контора Чукурсай" и таможенного поста внешнеэкономической деятельности "Чукурсай".

Согласно товаросопроводительным документам, в прибывших железнодорожных контейнерах должны были находится хозтовары. Однако фактически в контейнерах находились незаявленные в документах медицинские изделия и оборудование 22 разновидностей на общую сумму 1 миллиард 84 миллиона сумов.

В Ферганской области начнут выпускать медицинские изделия и технику >>

В настоящее время по выявленному факту правонарушения продолжаются таможенные проверки и следственные действия.