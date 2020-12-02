В Узбекистане внедрят эффективную систему повышения качества коммунальных услуг

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. В Узбекистане внедряется эффективная система повышения качества коммунальных услуг, пишет УзА.

В Агентстве информации и массовых коммуникаций Министерством жилищно-коммунального обслуживания был организован брифинг, посвященный работе, проводимой организованными на местах едиными расчетными центрами и ремонтно-восстановительными службами.

Узбекистанцы потеряли доверие: в Кашкадарьинской области закроют все ТСЖ >>

Как отмечалось, в последние годы в стране приняты меры по совершенствованию системы управления многоквартирными домами, коренному пересмотру деятельности товариществ частных собственников жилья и развитию управляющих сервисных компаний. Ведется масштабная работа по улучшению технического состояния домов, благоустройству прилегающих территорий и развитию системы отопления.

В ходе брифинга эксперты также обсудили деятельность государственных унитарных предприятий "Единый расчетный центр".

"В результате проводимой работы появилась возможность осуществлять объективный общественный надзор за поступлением денежных средств, выплачиваемых собственниками жилья. Также организовано взаимодействие со службами государственного кадастра по кадастровому учету жилых и нежилых помещений. Создана возможность совершать платежи в режиме онлайн через платежные системы, специально разработанные Центральным банком", - сказал начальник отдела координации и развития деятельности ГУП "Единый расчетный центр" Умаржон Мамарозиков.

Было отмечено, что исходя из положительного опыта ГУП "Единый расчетный центр", их деятельность будет внедрена во всех органах управления многоквартирными домами. Это, в свою очередь, будет служить внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в систему управления многоквартирными домами, обеспечению открытости и прозрачности финансовой деятельности органов управления многоквартирными домами.