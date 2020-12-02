22:31 02 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.48
  • EUR12473.23
  • USD10427.38
Поиск
Плов и дружеские беседы: Хабиб Нурмагомедов поделился снимками из Ташкента

Плов и дружеские беседы: Хабиб Нурмагомедов поделился снимками из Ташкента

Instagram
Общество
Получить короткую ссылку
222 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/02/15524177.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201202/15524218/Plov-i-druzheskie-besedy-Khabib-Nurmagomedov-podelilsya-snimkami-iz-Tashkenta.html

На самих снимках Хабиб позирует с Ойбеком Турсуновым, Отабеком Умаровым, ребенком Шавката Мирзиёева  и его внуком.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Хабиб Нурмагомедов поделился со своими подписчиками снимками, сделанными в Ташкенте.

"Спасибо Братья за встречу и гостеприимство, Узбекистан всегда принимает тепло и с сердцем, это страна куда каждый раз хочется возвращаться. У нас много проектов в этой стране и очень скоро мы сюда вернёмся с большим турниром", - написал он в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Под постом многие люди называют его братом, желают удачи и говорят спасибо за мотивацию.

На самих снимках Хабиб позирует с Ойбеком Турсуновым, Отабеком Умаровым, ребенком Шавката Мирзиёева  и его внуком.

Хабиб: зал нашего отца всегда открыт для бойцов ММА из Узбекистана — видео >>

Вчера действующий чемпион UFC в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов провел пресс-конференцию в Ташкенте, где рассказал о планах по организации турнира и ответил на вопросы прессы и спортсменов.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, плов, Instagram, Instagram, Instagram, Узбекистан, Узбекистан, Хабиб Нурмагомедов



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
"Красивая Америка": рождественские украшения в Белом доме - фото
Первый электробус вышел на маршрут в Ташкенте
На улицах Ташкента появился необычный вид транспорта — видео
Что таит в себе Тебинбулак: характеристики месторождения

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться