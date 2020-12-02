Плов и дружеские беседы: Хабиб Нурмагомедов поделился снимками из Ташкента

На самих снимках Хабиб позирует с Ойбеком Турсуновым, Отабеком Умаровым, ребенком Шавката Мирзиёева и его внуком.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Хабиб Нурмагомедов поделился со своими подписчиками снимками, сделанными в Ташкенте.

"Спасибо Братья за встречу и гостеприимство, Узбекистан всегда принимает тепло и с сердцем, это страна куда каждый раз хочется возвращаться. У нас много проектов в этой стране и очень скоро мы сюда вернёмся с большим турниром", - написал он в своем Instagram.

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Под постом многие люди называют его братом, желают удачи и говорят спасибо за мотивацию.

На самих снимках Хабиб позирует с Ойбеком Турсуновым, Отабеком Умаровым, ребенком Шавката Мирзиёева и его внуком.

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Вчера действующий чемпион UFC в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов провел пресс-конференцию в Ташкенте, где рассказал о планах по организации турнира и ответил на вопросы прессы и спортсменов.