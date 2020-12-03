Фонд Зироатхон Мирзиёевой поможет спасти новорожденных от глухоты

На сегодня провести аудиологический скрининг можно в четырех детских больницах и всех 15 родильных центрах Ташкента.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В Ташкенте стартовал пилотный проект по выявлению проблем со слухом у новорожденных. Его запустили фонд Zamin, Министерство здравоохранения и Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии (РСНПМЦП).

Провести аудиологический скрининг можно в четырех детских больницах и всех 15 родильных центрах Ташкента, рассказали в пресс-службе Минздрава. Каждый малыш, у которого будут выявлены проблемы, получит направление в РСНПМЦП для глубокой диагностики и принятия мер по развитию слуха и речи.

Проект рассчитан на год, затем его планируют внедрить во всех роддомах страны.

Председатель попечительского совета фонда Zamin Зироатхон Мирзиёева ознакомилась с предварительными результатами работы, побеседовала с врачами и родителями новорожденных, пожелала им всего наилучшего.