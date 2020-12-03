У приюта для животных в Алмалыке отобрали землю? Ответ хокимията

Ранее в Telegram появились публикации об изъятии земли, выделенной под строительство приюта для бездомных животных.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В хокимияте Алмалыка прокомментировали информацию о том, что глава города изымает землю, выделенную его предшественником под строительство приюта для бездомных животных.

Публикации об этом ранее появились на Telegram-каналах.

Как рассказали газете "Алмалыкский рабочий" в пресс-службе хокимията, 1 мая 2020 года на территории махалли "Зарбулак" под строительство приюта был выделен во временное пользование один гектар земли. Однако позже выяснилось, что на этом участке находится зона коммуникаций АО "АГМК" и он у комбината "в перспективе развития".

Городская прокуратура 27 августа опротестовала решение хокима.

Новый глава города Кобил Хамдамов в ноябре встретился с волонтерами, объяснил ситуацию и попросил внести предложения по строительству приюта в другом месте.

Сейчас комиссия по вопросам землеустройства и кадастра при городской администрации Алмалыка ищет решение вопроса.

Также в информслужбе хокимията объяснили нестыковку с датами, приведенными в публикациях. По данным руководителя пресс-службы, представители администрации города обращались к АГМК с письмом по поводу получения земли под приют один раз, и письмо с отказом от 14 апреля — это ответ на поступившее от замхокима обращение, как указано в начале письма, "ответ на обращение №04-6/447 от 19.03.2020 года".