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Авторынок подержанных автомобилей

Сергелийский авторынок перейдет в частные руки

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201203/15525812/Sergeliyskiy-avtorynok-pereydet-v-chastnye-ruki.html

В соответствии с предоставленным документом, размер уставного капитала авторынка вырос до 14,1 млрд сумов.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В столице намерены приватизировать авторынок, расположенный в Сергелийском районе. Об этом стало известно из данных Агентства по управлению государственными активами.

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В соответствии с предоставленным документом, размер уставного капитала авторынка вырос до 14,1 млрд сумов. Доход предприятия в 2018 и 2019 годах достиг 21,2 и 28,2 млрд сумов, а чистая прибыль составила 320 млн и 3,3 млрд сумов. Таким образом, рентабельность активов за два года увеличилась с 0,34% до 0,54%, капитала – с 0,02% до 0,23%.

В июне 2018 года исполняющий обязанности хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев предложил вывести Сергелийский рынок в область – в район Чиназа. Он заявил, что нигде в мире оптовые рынки не размещают вблизи мелких торговых точек. В связи с чем глава администрации посчитал необходимым исправить эту непропорциональность.

Теги:
приватизация, рынок, Сергелийский район, Продажа, автомобили



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