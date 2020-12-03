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В хокимияте Шерабадского района новое назначение

Хокимият Сурхандарьинской области
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201203/15528527/Naznachen-novyy-khokim-Sherabadskogo-rayona.html

Главой районной администрации стал Зиёдулла Давлатов. Он был избран в ходе внеочередной сессии Кенгаша народных депутатов.

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. В Шерабадском районе состоялась внеочередная сессия Кенгаша народных депутатов, в рамках которой был избран новый хоким. Об этом сообщили в Сурхандарьинской областной администрации.

Главой Шерабадского района стал Зиёдулла Давлатов. Ранее он возглавлял хокимият Джаркурганского района.

Давлатов родился в 1974 году в Термезском районе. В 2006-м он окончил Ташкентский государственный экономический университет, а в 2007 году - Академию государственного управления при президенте.

В 2010-2013 гг. руководил Ташкентским областным филиалом "Халк банки".

В период с 2013 по 2017 годы занимал должность заместителя хокима Сурхандарьинской области.

С 2017-го возглавлял Джаркурганский район.

Теги:
назначение, Хокимият, Сурхандарьинская область



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