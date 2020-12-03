Полтысячи за месяц: в Ташкенте задержаны люди с холодным оружием

По данным управления внутренних дел, в период с 5 ноября по 2 декабря в отношении 541 человека были составлены протоколы об административных нарушениях.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В столице сотрудники правоохранительных органов в течение месяца задержали свыше пятьсот человек с холодным оружием. Об этом сообщили в ГУВД.

По данным управления внутренних дел, в период с 5 ноября по 2 декабря в отношении 541 человека были составлены протоколы об административных нарушениях по статьям "Ношение холодного оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия" и "Незаконный оборот предметов, оборот которых в качестве гражданского и служебного оружия запрещен на территории Республики Узбекистан".

В 50 случаях суд вынес решение о назначении наказания в виде административного ареста. Остальные лица были оштрафованы.

Напомним, в конце октября в Сенате Олий Мажлиса Узбекистана одобрили изменения, внесенные в Уголовный и Административный кодексы РУз для совершенствования законодательства об общественной безопасности. В соответствии с новыми правками, теперь в республике запрещено ношение предметов, применяемых в качестве холодного оружия в открытом (незачехленном) виде в общественных местах, в том числе в транспорте.