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Полтысячи за месяц: в Ташкенте задержаны люди с холодным оружием

ГУВД Ташкента
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201203/15529166/Poltysyachi-za-mesyats-v-Tashkente-zaderzhany-lyudi-s-kholodnym-oruzhiem.html

По данным управления внутренних дел, в период с 5 ноября по 2 декабря в отношении 541 человека были составлены протоколы об административных нарушениях.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В столице сотрудники правоохранительных органов в течение месяца задержали свыше пятьсот человек с холодным оружием. Об этом сообщили в ГУВД.

По данным управления внутренних дел, в период с 5 ноября по 2 декабря в отношении 541 человека были составлены протоколы об административных нарушениях по статьям "Ношение холодного оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия" и "Незаконный оборот предметов, оборот которых в качестве гражданского и служебного оружия запрещен на территории Республики Узбекистан".

В 50 случаях суд вынес решение о назначении наказания в виде административного ареста. Остальные лица были оштрафованы.

Нож в руке. Иллюстративное фото
© CC0 / Unsplash / Harrison Kugler
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Напомним, в конце октября в Сенате Олий Мажлиса Узбекистана одобрили изменения, внесенные в Уголовный и Административный кодексы РУз для совершенствования законодательства об общественной безопасности. В соответствии с новыми правками, теперь в республике запрещено ношение предметов, применяемых в качестве холодного оружия в открытом (незачехленном) виде в общественных местах, в том числе в транспорте.

Теги:
штраф, правонарушение, Приговор, административный арест, арест, холодное оружие



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