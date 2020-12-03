Жившие в подмосковном лесу отец и сын улетели в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Живший в балашихинском лесу мальчик вместе с отцом в среду улетели в Узбекистан, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Ранее в СМИ появилась информация, что маленький мальчик живет с бездомными в подмосковном лесу в самодельной хижине. По словам местных жителей, ребенок регулярно приходил из леса на детскую площадку, чтобы поиграть со сверстниками. Позднее детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщила, что благодаря совместным усилиям властей региона и Узбекистана мальчик получил свидетельство о рождении и "обрел отца". Добавляется, что ребенок около двух недель жил в самодельной постройке с 46-летним жителем Средней Азии, который предположительно является его отцом.

"История маленького Амалия, который жил в подмосковном лесу с отцом под Балашихой, подошла к концу. Вчера отец и сын улетели на родину, в Узбекистан, где Амаля уже ждет бабушка", — написала Мишонова на своем Telegram-канале "Осторожно! Дети".

Органы опеки, городской суд, ЗАГС, посольство Узбекистана в короткие сроки проделали огромную совместную работу, отметила омбудсмен.

"Восстановление документов, подтверждение личности отца и родства, документы на выезд", — пояснила Мишонова.

С конца октября мальчик находился в детском доме "Непоседы". По словам омбудсмена, там он был окружен вниманием и заботой.