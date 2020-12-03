Между военнослужащими будет проводиться конкурс на звание лучшего

Лучшие в номинациях также смогут поступить вне конкурса на факультет военной безопасности и обороны государства Академии ВС Узбекистана и быть зачисленными в резерв кадров для выдвижения на вышестоящую должность.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев постановил провести конкурс среди военнослужащих, проходящих службу по контракту в соединениях, частях и высших военно-образовательных учреждениях МО, МВД, Нацгвардии и Погранвойск СГБ, сообщает Минюст.

Соревноваться будут ежегодно с 1 июня до 30 декабря в порядке отборочного, окружного, республиканского туров в номинациях "Лучший сержант", "Лучший командир группы", "Лучший командир взвода", "Лучший командир батальона", "Лучший командир бригады".

Победители окружного тура получат диплом и денежное вознаграждение в размере от 50% от оклада денежного содержания до полной его суммы.

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В республиканском туре победителей вознаградят дипломами и денежным вознаграждением в размере от одного до трех окладов денежного содержания. При этом занявшим первое место присваивается очередная классная квалификация.

Также, победителям республиканского тура конкурса предоставляются льготы по поступлению в Центр подготовки младших специалистов Вооруженных Сил Республики Узбекистан, зачислению в резерв кадров для выдвижения на вышестоящую должность, поступлению на Высшие курсы факультета повышения квалификации Академии ВС Узбекистана, а также зачислению в резерв кадров для выдвижения на вышестоящую должность. Лучшие в номинациях также смогут поступить вне конкурса на факультет военной безопасности и обороны государства Академии ВС Узбекистана и быть зачисленными в резерв кадров для выдвижения на вышестоящую должность.