В Узбекистане официально утвердили выходные дни на 2021 год

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. В Узбекистане официально утверждены дополнительные нерабочие дни и перенос выходных дней в следующем году.
Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2021 году".
Установлены следующие дополнительные выходные дни:
2 сентября — четверг;
3 сентября — пятница.
Также 2 января 2021 года (суббота), 20 марта (суббота), 22 марта (понедельник) и 4 сентября (суббота) 2021 года являются нерабочими днями для всех работников, независимо от вида рабочей недели.