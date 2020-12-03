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В Узбекистане официально утвердили выходные дни на 2021 год

© Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201203/15530369/V-Uzbekistane-ofitsialno-utverdili-vykhodnye-dni-na-2021-god.html

Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2021 году".

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. В Узбекистане официально утверждены дополнительные нерабочие дни и перенос выходных дней в следующем году.

Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2021 году".

Установлены следующие дополнительные выходные дни:

2 сентября — четверг;

3 сентября — пятница.

Также 2 января 2021 года (суббота), 20 марта (суббота), 22 марта (понедельник) и 4 сентября (суббота) 2021 года являются нерабочими днями для всех работников, независимо от вида рабочей недели.

Проект производственного календаря в Узбекистане на 2021 год
© Sputnik
Проект производственного календаря в Узбекистане на 2021 год
Теги:
Узбекистан, Узбекистан, праздничные дни, праздник, выходные



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