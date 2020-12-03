В Ташкенте появился Японский цифровой университет

Не менее 10 абитуриентов из малообеспеченных семей с высокими показателями успеваемости будут ежегодно приниматься в вуз бесплатно (на основании университетской стипендии).

ТАШКЕНТ, 3 дек— Sputnik. Решением правительства в Ташкенте создан Японский цифровой университет, сообщили в пресс-службе Минюста.

В числе основных его задач - подготовка конкурентоспособных кадров в сфере IT, разработка программного обеспечения, управление информационными системами и компьютерными сетями.

Обучение в университете будет проходить очно и дистанционно на японском и узбекском языках на платно-контрактной основе.

Ежегодно не менее 10 абитуриентов из малообеспеченных семей с высокими показателями успеваемости будут приниматься в вуз бесплатно (на основании университетской стипендии).

С 2020/2021 учебного года вуз начнет прием студентов по направлениям "инженер-программист", "компьютерная графика и дизайн".

Выпускники получат дипломы, признаваемые как в Узбекистане, так и в Японии.