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В Бухарской области сменились сразу три хокима

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201203/15532105/V-Bukharskoy-oblasti-smenilis-srazu-tri-khokima.html

Новые руководители районных администраций были избраны в ходе внеочередных сессий кенгаша народных депутатов.

ТАШКЕНТ, 3 дек— Sputnik. В Пешкунском, Жандарском и Бухарском районах прошли внеочередные сессии кенгаша народных депутатов, в ходе которых были выбраны новые хокимы местностей. Об этом сообщили в областной администрации.

 

В связи с переходом на другую работу от должности хокима Пешкунского района освобожден Амрилло Назаров. Он занял пост заместителя хокима Бухарской области по вопросам сельского и водного хозяйства.

Главой Пешкунского района стал руководитель территориального управления Торгово-промышленной палаты Вахоб Каххаров.

Кроме того, бывший заместитель хокима Бухарской области по вопросам сельского и водного хозяйства Санъатилло Хикматов назначен на должность главы Жандарского района.

Также кадровые изменения произошли в администрации Бухарского района. Новым хокимом стал руководитель свободной экономической зоны "Гиждуван" Хайрулло Жураев.

Теги:
хоким, кадры, назначение, Хокимият, Бухарская область



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