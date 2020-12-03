В Бухарской области сменились сразу три хокима

ТАШКЕНТ, 3 дек— Sputnik. В Пешкунском, Жандарском и Бухарском районах прошли внеочередные сессии кенгаша народных депутатов, в ходе которых были выбраны новые хокимы местностей. Об этом сообщили в областной администрации.
В связи с переходом на другую работу от должности хокима Пешкунского района освобожден Амрилло Назаров. Он занял пост заместителя хокима Бухарской области по вопросам сельского и водного хозяйства.
Главой Пешкунского района стал руководитель территориального управления Торгово-промышленной палаты Вахоб Каххаров.
Кроме того, бывший заместитель хокима Бухарской области по вопросам сельского и водного хозяйства Санъатилло Хикматов назначен на должность главы Жандарского района.
Также кадровые изменения произошли в администрации Бухарского района. Новым хокимом стал руководитель свободной экономической зоны "Гиждуван" Хайрулло Жураев.