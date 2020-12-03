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Газовая конфорка

Виноваты ли новостройки в перебоях с газом в Ташкенте — официальный ответ

© CC0 / Unsplash / Pruthvi Sagar A R
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201203/15532236/Vinovaty-li-novostroyki-v-pereboyakh-s-gazom-v-Tashkente--ofitsialnyy-otvet.html

В "Худудгаз Пойтахт" объяснили причину, по которой произошло снижение давления в газопроводах столицы.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Накануне в сети Интернет распространилась информация о перебоях с газом в Ташкенте из-за возведения новостроек. В компании "Худудгаз Пойтахт" по этому факту предоставили комментарий.

Перебои с газом в Узбекистане — ситуацию объяснили в АО "Худудгазтаъминот" >>

В организации поясняют, что в столице потребители снабжаются природным газом через три распределительные станции: "Юго-Западный", "Восточный-2" и "Бектемир". Эти объекты находятся в управлении "Ташкентские магистральные газопроводы" АО "Узтрансгаз".

"В результате резкого понижения температуры на территории республики, в том числе и в Ташкенте, возросла потребность в природном газе, что привело к снижению давления в газопроводах", - информирует пресс-служба "Худудгаз Пойтахт".

По официальной информации компании, строительство новостроек в Ташкенте не влияет на качество поставки газа.

Теги:
комментарий, Ташкент, перебои, Газ



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