В Узбекистане проведут антикоррупционное исследование системы образования

Цель – получить как можно более полную картину коррупционной ситуации на всех этапах образования: от дошкольного до высшего.

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. В Узбекистане впервые запускается проект по созданию антикоррупционных лабораторий, сообщает Общенациональное движение "Юксалиш".

Проект представляет собой масштабное антикоррупционное исследование, которое будет проходить в восемь этапов. Конечная цель – получить как можно более полную картину коррупционной ситуации на всех этапах образования: от дошкольного до высшего.

"Так, на первом этапе исследования призваны выявить возможные и реальные коррупционные риски, слабые места в системе народного образования, в частности, на этапе поступления детей в начальную школу. Почему в одних школах недобор, а в других дети учатся в несколько смен? Что толкает людей на совершение коррупционные деяний? Где начинается и где заканчивается коррупционная цепочка? Что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию?", – говорится в сообщении.

Чтобы получить ответы на эти вопросы, эксперты лабораторий проанализируют данные, собранные в школах по всей республике, при участии широкой общественности, волонтеров, из разных источников, с использованием разных инструментов, проанализированные с разных ракурсов, с учетом международного опыта.

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На основе полученных результатов планируется применить данный опыт и в других направлениях образования.