К нам приехал зоопарк: детей-инвалидов навестили пушистые гости — видео

Третьего декабря отмечается Международный день инвалидов. Сегодня особенно важно не только еще раз вспомнить о проблемах, с которыми сталкиваются эти люди, но и постараться создать праздник для каждого из них.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik, Анна Желиховская. Корреспонденты Sputnik Узбекистан вместе с представителями Ташкентского зоопарка навестили учащихся Ташкентской профессиональной специализированной школы №2 (колледж) для лиц с ограниченными возможностями. Здесь обучаются 220 воспитанников в возрасте от 15 до 20 лет. Среди них есть дети с инвалидностью по зрению, слуху, круглые сироты и социальные сироты (сироты при живых родителях). Многие их них отстают в умственном развитии. Школа оставалась закрытой почти два года, и вот уже более месяца здесь снова началось обучение детей с особенностями.

В школе детей готовят по разным востребованным специальностям: швея, повар, плотник, токарь, автослесарь. Последнее, например, выбрал для себя 20-летний Дима. Говорит, что такая работа его увлекает и не кажется скучной.

"Для детей и с их участием сегодня мы подготовили концертную программу. В этом нам также помогли студенты Государственного института искусств и культуры. Но особый интерес у наших подопечных вызывает зоопарк. Дело в том, что из-за пандемии у них не было возможности посмотреть и пообщаться с животными, а так представители зоопарка подарили им настоящий праздник. Мы уверены, что это положительно повлияет на процесс адаптации учеников к учебному процессу", - говорит замдиректора по духовно-просветительской работе Сайёра Хожаева.

Sputnik / Рамиз Бахтияров В столичной спецшколе №2 для детей с ограниченными возможностями прошла благотворительная акция

"Зоопарк – это центр биообразования. Мы проводим мероприятия как для детей, так и для взрослых. И таких встреч должно быть больше. Сегодня мы организовали выездной мини-зоопарк, привезли питомцев из отдела "прирученные животные" — трех хомячков, двух морских свинок, двух азиатских черепах, ежика, кролика и яванскую макаку. Обезьянка очень общительная и вызывает у детей особый интерес. Любой желающий мог с ней сфотографироваться", — рассказывает методист Ташкентского зоопарка Лола Баширова.

Sputnik / Рамиз Бахтияров В столичной спецшколе №2 для детей с ограниченными возможностями прошла благотворительная акция

Встречу детей с животными инициировала педагог по общей истории, а также куратор группы, состоящей из глухонемых девочек Яйра Сотвалдиева. Она разместила на своей странице в социальной сети призыв о помощи в проведении праздника для учащихся школы в День инвалидов. Откликнулись представители зоопарка, а также предприниматели и простые люди. Так, например, школе передали 20 килограммов риса и детям приготовили праздничный плов. Пожилая женщина купила им шоколадные конфеты. Другие неравнодушные люди помогли со свежими фруктами.

По ее словам, подобные мероприятия необходимо сопровождать развивающими играми, и конечно же, детям будет приятно получить небольшие подарки, например, книги. Поэтому каждый желающий может принять участие в подобных встречах.

К сожалению, люди с ограниченными физическими и умственными возможностями, как правило, находятся в социальной изоляции. Их не всегда адекватно воспринимают окружающие, и более того зачастую не готовы к общению с такими детьми. Этим подросткам необходимо общаться, познавать окружающий мир. Неудивительно, что они с нескрываемым восторгом и радостью брали в руки морских свинок, с удовольствием гладили животных, делали фото с обезьянкой и ежиком.

Sputnik / Рамиз Бахтияров В столичной спецшколе №2 для детей с ограниченными возможностями прошла благотворительная акция

В пресс-службе зоопарка отметили, что у них наравне со всеми трудятся сотрудники, имеющие проблемы со слухом и речью. Они выполняют сложную работу по благоустройству территории, ремонту коммуникаций и даже в отделах с животными и птицами. Среди них Тоджиев Файзулла, Абдуллаев Жалолиддин и Кучкаров Артур — рабочие по уходу за водоплавающими животными, Тураев Тулаган, ухаживающий за птицами, Муратов Хамиджон, Акрамов Абубакр и Шамшиев Акбар отвечающие за технические вопросы.

Прошедший праздник показал, насколько важна и нужна поддержка таким детям и подросткам, особенно сиротам, причем не только по отдельным датам, а постоянно, каждый день. При желании принять участие в их жизни может любой. Иногда даже недолгая встреча и небольшой подарок могут принести им незабываемые эмоции и море искренней радости.